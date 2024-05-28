فراخوان نخستین جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری که با همت نهادهای حاکمیتیِ مرتبط با نیکوکاری، شبکه‌های ملی نیکوکاری و جمعی از کنشگران اجتماعی تشکیل شده است، فراخوان نخستین دوره جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری را منتشر کرد.

از اهداف این جشنواره می‌توان به «ترویج و گسترش کار تخصصی و حرفه‌ای در فعالیت‌های نیکوکارانه»، «معرفی الگوهای برتر حوزه نیکوکاری» و «تجلیل از تشکل‌های خیریه برتر» اشاره کرد.

عموم خیریه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های خیریه دارای مجوز سراسر کشور که در سه عرصه «ارائه خدمات حمایتی و معیشتی»، «عمران و آبادانی» و «توسعه زیست‌بوم احسان و نیکوکاری» فعال هستند، از امروز تا ۱۵ مردادماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به سایت Neshanenikookari.ir ضمن کسب اطلاعات تکمیلی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

به برگزیدگان این جشنواره که پس از انجام فرایند داوری در پاییز سال جاری معرفی می‌شوند، نشان نیکوکاری و تسهیلات ویژه اعطا خواهد شد.

گفتنی است سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اجتماعی کشور، سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا، بنیاد تعالی زندگی، مرکز خیر ماندگار، شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام و شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه از برگزارکنندگان این جشنواره هستند.