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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۱۸

امیر دریادار سیاری:

تشییع میلیونی شهدای خدمت، خط بطلانی بر تمامی تصورات غلط دشمن کشید

تشییع میلیونی شهدای خدمت، خط بطلانی بر تمامی تصورات غلط دشمن کشید

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه حضور پر رنگ مردم در همه عرصه‌های ملی و مذهبی عامل بالندگی کشور است، گفت: تشییع با شکوه و میلیونی شهدای خدمت خط بطلانی بر تمامی تصورات غلط دشمن کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در دومین روز از همایش جانشینان و معاونان هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش که صبح امروز (چهارشنبه) در مرکز همایش‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، گفت: وفاداری مردم نسبت به نظام و انقلاب موجب بالندگی و بازدارندگی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل می‌شود.

امیر دریادار سیاری با اشاره به مراسم با شکوه تشییع شهدای خدمت، افزود: وقتی مردم چنین مراسم تشییع میلیونی را انجام می‌دهند برای کشور بالندگی دارد و نشان دهنده این است که مردم به انقلاب، کشور و مسئولین تعلق خاطر دارند و این حرکت جایگاه کشور را در سطح بین‌المللی بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه بازدارندگی، اقتدار دفاعی و توانمندی بالا در برابر دشمن است که فکر تجاوز به تمامیت ارضی را از آنان می‌گیرد، افزود: بازدارندگی دو بعد سخت (دفاعی - نظامی) و نرم دارد و در این مقطع زمانی وحدت، انسجام، پیوستگی و پشتیبانی مرد از نظام و انقلاب نشان دهنده قدرت بالای نرم کشور است و میزان اثربخشی آن در توان بازدارندگی کشور بسیار بالا است.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه پیروی از سبک و سیره شهدا موجب سربلندی جامعه ما است، گفت: شهدا در طول هشت سال جنگ، عزت و شرافت به ارمغان آورده و خون آنها تمامیت ارضی کشور را حفظ کرده و انقلاب ما را از طرح براندازی دشمنان مصون و جایگاه کشورمان را در منطقه اعتبار و ارزش والایی داده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به اینکه امروز در حال جنگ‌ترکیبی با دشمنان هستیم، تصریح کرد: این جنگ ابعاد مختلفی مانند جنگ سخت، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی و جنگ سیاسی دارد. دشمن امروز در همه این ابعاد در حال فعالیت است و اگر در زمینه جنگ‌سخت به میدان نمی‌آید به این معناست که در جنگ‌سخت به نتیجه نخواهد رسید و پیش از این هم دشمن در جنگ‌سخت به نتیجه نرسیده است.

وی با اشاره به شیوه‌های مختلف استعمار (کهنه، نو و فرانو) در جهان گفت: استعمار کهنه به صورت حمله نظامی به کشوری دیگر و تصرف قسمتی از آن کشور بود. اما در استعمارنو نیازی به لشکرکشی و تلفات نظامی نیست؛ صرفاً کافی است فردی دست نشانده و خودفروخته بر سر کار باشد تا خواسته‌های استعمارگران اجرا شود.

دریادار سیاری تصریح کرد: اما استعمار فرانو، نه دنبال حمله نظامی است و نه به نیروی دست نشانده می‌اندیشد. لازم است مراقب «استعمار فرانو باشیم»، چراکه در استعمار فرانو دشمن به دنبال آسیب رساندن و منحرف ساختن افکار و باورهای نسل جوان کشور است.

معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین اظهار کرد: نفوذ دشمن از راه استعمار فرانو، گسترده، اما تدریجی است و به حدی می‌رسد که در افکار جا می‌افتد و رهایی از آن سخت خواهد بود. لذا آگاهی و هوشیاری در این زمینه و آمادگی لازم برای مقابله همه جانبه با آن ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت نقش اقدامات فرهنگی در ارتقای توان بازدارندگی و شناخت بهتر تهدیدات آینده، خطاب به جانشینان و معاونان هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش گفت: شما عزیزان باید به بحث فناوری توجه ویژه‌ای داشته باشید تا دچار غافلگیری فناورانه نشویم و با اشراف اطلاعاتی در همه موضوعات، تولید محتوای اثربخش، تربیت معنوی و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در بین کارکنان و خانواده‌های آنان، بتوانیم در مسیری که مطلوب نظام است حرکت کنیم.

کد مطلب 6122661
هادی رضایی

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