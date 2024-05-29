تشییع میلیونی شهدای خدمت، خط بطلانی بر تمامی تصورات غلط دشمن کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در دومین روز از همایش جانشینان و معاونان هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش که صبح امروز (چهارشنبه) در مرکز همایش‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، گفت: وفاداری مردم نسبت به نظام و انقلاب موجب بالندگی و بازدارندگی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل می‌شود.

امیر دریادار سیاری با اشاره به مراسم با شکوه تشییع شهدای خدمت، افزود: وقتی مردم چنین مراسم تشییع میلیونی را انجام می‌دهند برای کشور بالندگی دارد و نشان دهنده این است که مردم به انقلاب، کشور و مسئولین تعلق خاطر دارند و این حرکت جایگاه کشور را در سطح بین‌المللی بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه بازدارندگی، اقتدار دفاعی و توانمندی بالا در برابر دشمن است که فکر تجاوز به تمامیت ارضی را از آنان می‌گیرد، افزود: بازدارندگی دو بعد سخت (دفاعی - نظامی) و نرم دارد و در این مقطع زمانی وحدت، انسجام، پیوستگی و پشتیبانی مرد از نظام و انقلاب نشان دهنده قدرت بالای نرم کشور است و میزان اثربخشی آن در توان بازدارندگی کشور بسیار بالا است.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه پیروی از سبک و سیره شهدا موجب سربلندی جامعه ما است، گفت: شهدا در طول هشت سال جنگ، عزت و شرافت به ارمغان آورده و خون آنها تمامیت ارضی کشور را حفظ کرده و انقلاب ما را از طرح براندازی دشمنان مصون و جایگاه کشورمان را در منطقه اعتبار و ارزش والایی داده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به اینکه امروز در حال جنگ‌ترکیبی با دشمنان هستیم، تصریح کرد: این جنگ ابعاد مختلفی مانند جنگ سخت، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی و جنگ سیاسی دارد. دشمن امروز در همه این ابعاد در حال فعالیت است و اگر در زمینه جنگ‌سخت به میدان نمی‌آید به این معناست که در جنگ‌سخت به نتیجه نخواهد رسید و پیش از این هم دشمن در جنگ‌سخت به نتیجه نرسیده است.

وی با اشاره به شیوه‌های مختلف استعمار (کهنه، نو و فرانو) در جهان گفت: استعمار کهنه به صورت حمله نظامی به کشوری دیگر و تصرف قسمتی از آن کشور بود. اما در استعمارنو نیازی به لشکرکشی و تلفات نظامی نیست؛ صرفاً کافی است فردی دست نشانده و خودفروخته بر سر کار باشد تا خواسته‌های استعمارگران اجرا شود.

دریادار سیاری تصریح کرد: اما استعمار فرانو، نه دنبال حمله نظامی است و نه به نیروی دست نشانده می‌اندیشد. لازم است مراقب «استعمار فرانو باشیم»، چراکه در استعمار فرانو دشمن به دنبال آسیب رساندن و منحرف ساختن افکار و باورهای نسل جوان کشور است.

معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین اظهار کرد: نفوذ دشمن از راه استعمار فرانو، گسترده، اما تدریجی است و به حدی می‌رسد که در افکار جا می‌افتد و رهایی از آن سخت خواهد بود. لذا آگاهی و هوشیاری در این زمینه و آمادگی لازم برای مقابله همه جانبه با آن ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت نقش اقدامات فرهنگی در ارتقای توان بازدارندگی و شناخت بهتر تهدیدات آینده، خطاب به جانشینان و معاونان هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش گفت: شما عزیزان باید به بحث فناوری توجه ویژه‌ای داشته باشید تا دچار غافلگیری فناورانه نشویم و با اشراف اطلاعاتی در همه موضوعات، تولید محتوای اثربخش، تربیت معنوی و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در بین کارکنان و خانواده‌های آنان، بتوانیم در مسیری که مطلوب نظام است حرکت کنیم.