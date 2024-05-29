آیین استقبال و تجلیل قهرمان تیم ملی هاکی ایران در آسیا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هادی عصر چهارشنبه در آئین استقبال و تقدیر از ورزشکار مقامآور تیم ملی هاکی سالنی ایران در آسیا، تکریم ورزشکاران را اقدامی ارزنده دانست و اظهار کرد: تمام ظرفیتها در حمایت از ورزشکاران مقامآور استان مرکزی به کار گرفته میشود.
فرماندار اراک گفت: اداره کل ورزش و جوانان، نسبت به ایجاد شرکت تعاونی مسکن برای ورزشکاران برتر و دارای رتبه ملی اقدام کند و زمین آن توسط فرمانداری اراک تأمین خواهد شد.
اهتزاز پرچم ایران مایه مباهات استان مرکزی است
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در این آئین گفت: اهتزاز پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی مایه مباهات این استان است.
مسعود پیرایش افزود: این افتخار آفرینی گواه آن است که با اعتماد به جوانان پر استعداد میتوان به بهترین و بالاترین مراتب قهرمانی دست یافت.
وی گفت: حوزه ورزش یکی از بخشهایی است که میتواند در کنار ورزشهای قهرمانی به ارائه آموزههای پهلوانی، اخلاقی و معنویت به قشرهای جوان و نوجوانان اقدام کند.
ضرورت استعدادیابی در رشته هاکی بانوان و آقایان
رئیس هیأت هاکی استان مرکزی نیز در این آئین با اشاره به نقش خانواده در افتخار آفرینی ورزشکاران، گفت: افتخار آفرینی این ورزشکار نشان میدهد که استان مرکزی در بخش بانوان و آقایان و سنین مختلف، پتانسیل خوبی را در ورزش و هاکی دارد.
علیرضا شهرجردی افزود: امید است با حمایتهای فدراسیون و مسئولان شهر بتوانیم سالانه شاهد مدال آوری دیگر قهرمانان استان باشیم.
وی گفت: انتظار است با انجام استعدادیابی در بخش بانوان و آقایان، علاوه بر ملیپوشان کنونی هاکی استان بتوانیم نقش پررنگتری در هاکی کشور و عرصه بینالمللی داشته باشیم.
شهرت و محبوبیت برای ورزشکاران مسؤولیت آور است
مسؤول سازمان بسیج ورزشکاران استان مرکزی نیز در این آئین با بیان اینکه مدال آفرینی قهرمانان موجب شادی دل ملت خواهد شد، افزود: شهرت و محبوبیت برای ورزشکاران مسؤولیتآور است و نگاه بسیاری از همسالان به این قشر است و امیدوارم الگوی مناسبی برای جوانان باشند.
حسین غلامحسینی با ابراز امیدواری نسبت به درخشش این ورزشکار در میادین بینالمللی، گفت: امیدواریم وی حامل ارزشها و فضائل یک مسلمان در عرصههای بینالمللی بوده و افتخارآفرین باشند.
در این آئین از امیرمهدی میرزاخانی، لژیونر اراکی و عضو تیم ملی هاکی سالنی ایران در بازیهای آسیایی قزاقستان و انتخابی جهانی که با زدن ۲۴ گل عنوان برترین گلزن و بهترین بازیکن مسابقات را کسب کرد، تقدیر شد.
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