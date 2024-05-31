به گزارش خبرنگار مهر، مهران خورده بین مقدم صبح جمعه در نشست مجمع عمومی کانونهای خدمت رضوی استان بوشهر اظهار کرد: این مجمع با حضور ۴۰ نفر از دبیران کانونهای خدمت رضوی سراسر استان برگزار شد.
وی وظایف مجمع عمومی کانونهای خدمت رضوی را تشریح کرد و گفت: بر اساس نظام نامه مرکز خادمیاری که زیر نظر بنیاد کرامت است، هر سه سال یک بار باید شورای هماهنگی استانها توسط مجمع عمومی انتخاب شود.
خوردهبین مقدم ادامه داد: اعضای مجمع عمومی، توسط مرکز خادمیاری بر اساس سامانه پالایش و انتخاب شده اند که در استان بوشهر ۳۸ کانون خدمت محلهای و ۲ کانون خدمت تخصصی، به عنوان اعضای مجمع تشخیص داده شده است.
وی در تشریح نحوه برگزاری انتخابات شورای مشورتی افزود: فقط ۴۰ نفر اعضای مجمع عمومی حق رأی برای شورای هماهنگی را دارند و با مشارکت ۶۶ درصد (دو سوم) اعضا انتخابات رسمیت پیدا میکند.
مدیر کانون خدمت رضوی استان بوشهر خاطرنشان کرد: حداقل ۱۴ نفر کاندید باید از خادمیاران رضوی استان برای انتخابات ثبت نام کنند و تعداد اعضای حقیقی شورای مشورتی ۷ نفر است.
وی ادامه داد: این افراد شامل چهار نفر از بین دبیران شهرستانها، کانونهای تخصصی خدمت رضوی استان (به شرطی که پس از انتخاب از سمت خود استعفا دهند) خادمیاران، یک نفر از خارج اعضای کانونهای خدمت رضوی، حداقل یک نفر خانم و یک نفر از جوانان زیر ۳۵ سال باید در بین اعضا باشند.
در پایان انتخابات مجمع عمومی برگزار و یک نفر دبیر و یک نفر رابط از بین اعضای مجمع انتخاب شد.
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