جهش ۶۱ درصدی صادرات گاز ایران به ترکیه در چهار ماهه ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز آمار کمیسیون اروپا (یورواستات)، آمارهای جدید نشان می‌دهد صادرات گاز ایران به ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد خیره‌کننده ۶۱ درصدی را ثبت کرده است. بر این اساس، حجم صادرات گاز ایران که در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۵ معادل یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب بود، در سال جاری به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

این جهش عملکرد در حالی رخ داده است که صادرات گاز روسیه به ترکیه در همین مدت با افت ۵ درصدی مواجه شده و از ۸.۸ میلیارد مترمکعب در سال گذشته به ۸.۳۱ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

همچنین آمارهای مربوط به دو ماهه مارس و آوریل ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که با وجود شرایط ناشی از تنش‌های نظامی و آسیب به برخی تأسیسات گازی، جریان صادرات گاز ایران به ترکیه نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه با رشد ۲۶ درصدی همراه بوده است. میزان صادرات در این دو ماه بحرانی به یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب ثبت شده بود.