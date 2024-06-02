به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، امروز ۱۳ خردادماه تیم ملی دختران و پسران زیر ۱۵ و ۱۷ سال جمهوری اسلامی ایران عازم قزاقستان شد.

رقابت‌های آسیای میانه ۲۰۲۴ در شهر شیمکنت قزاقستان از ۱۵ لغایت ۲۰ تیرماه برگزار می شود که امروز بازیکنان ملی پوش به همراه کادر فنی عازم این رقابت‌ها شدند.

ملی پوشان پسر عبارت‌اند از : از رده سنی زیر ۱۷ سال: امیر علی احمد لو ( مرکزی ) ، امیر علی محمدپور ( خراسان رضوی ) ،از رده سنی زیر ۱۵ سال: امیرعلی حاتمی ( تهران ) و امیرحسین بحجتی ( یزد)

ملی پوشان دختر عبارت اند از: از رده سنی زیر ۱۷ سال زهرا رباطی (تهران)، آیسان زارعی(آذربایجان شرقی) از رده سنی زیر ۱۵ سال بهار غریبی (تهران) ،مبینا سالاری(آذربایجان شرقی)

سرمربی تیم ملی پسران غلامرضا باقری و سرمربی تیم ملی دختران ثریا آقایی

فریبا مددی نایب رییس بانوان فدراسیون، فرشاد نصرتی دبیرکل فدراسیون و کاریزی مدیر روابط بین الملل فدراسیون ملی پوشان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.