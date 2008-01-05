به گزارش خبرنگار مهر، این نشست به صورت مشترک میان اعضای شورای عالی ارزشیابی و اعضای کمیته بازنگری آئین نامه ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان خارج از کشور برگزار خواهد شد.

این نشست سه روزه در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برپا می شود و موضوعات مربوط به طراحی آزمون ملی برای ارزشیابی و قوانین جدیدی که در ارزشیابی مدارک این افراد وضع خواهد شد، مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، از این پس تمامی فارغ التحصیلان خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی باید در آزمون تئوری و عملی شرکت کنند و پذیرش در این آزمونها معیار صدور اجازه فعالیت در داخل کشور خواهد بود.