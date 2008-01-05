دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که مجموعه منافع مشترکی که ایران ومصر در واقع وادار به پیگیری تجدید مناسبات سیاسی می کند، چیست؟ اظهار داشت: با توجه به تحولات اخیر منطقه و گسترش منازعات بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی به رغم برگزاری کنفرانس آناپولیس، مهمترین معیاری که می تواند به روابط طرفین شکل جدید بدهد مسئله ثبات منطقه ای است.

وی افزود: این امر به معنی دفاع از اصل محوری ثبات منطقه ای و ممانعت از بروز تنش هایی است که قدرتهای خارجی آنها را بوجود می آورند. اهمیت دادن به مسائل و مشارکت همه کشورهای منطقه و توجه به عواملی که توازن قوای دولت های منطقه را تامین می کند می تواند خواست مشترک ایران و مصر قلمداد گردد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین طبق اصول قانون اساسی وسیاست جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهدها وجهان سوم از اولویت برخوردارند. در این بین کشور مصر در جهان اسلام و در سطح بین المللی دارای منزلت ژئوپلتیکی است.

وی با بیان اینکه عوامل تاریخی مانند کمپ دیوید و مشارکت نظامیان مصر در جنگ تحمیلی و هم پیمانی قاره با واشنگتن هنوز تبعات منفی در روابط دو کشور را داشته و دارد افزود : همچنین رژیم صهیونیستی در تلاش است که با طرح اتهامات واهی و تهدیدات پوچ از نزدیک قاهره به تهران جلوگیری کند به طوریکه در چند سال اخیر مقامات رژیم صهیونیستی در تلاش اند که با مطرح ساختن پرونده هسته ای ایران به عنوان تهدید برای اعراب از گشایش در روابط دو کشور جلوگیری کنند. ولی برای عملی شدن خواسته ها دو کشور باید مقامات مصر و ایران با عزم جدی و دور از سیاست های شعاری وارد تعامل مثبت و سازنده شوند.

دکتر مظاهری در باره مولفه های تاثیر گذار برروابط فی ما بین دوکشور نیز توضیح داد : بی شک مصری ها نیز به اندازه ایران از گسترش تسلیحات هسته ای اسرائیل ترس وواهمه دارند چرا که سران رژیم صهیونیستی به رغم تلاش های اعراب وکشورهای اسلامی مبنی بر امحاء تسلیحات کشتار جمعی و پذیرش پیمان NPT با بی اعتنایی کامل به پادمانهای بین المللی همچنان به توسعه زرادخانه اتمی خویش مشغول اند.

وی تصریح کرد : در واقع سیاست یک بام و دو هوای غرب در برخورد با مسائل هسته ای منطقه و تمایل غربی ها به حفظ اسرائیل به عنوان نیروی برتر نظامی بر نگرانی های دو کشور افزوده و موجب عقیم ماندن طرح خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای شده است.

این تحلیلگر مسائل بین الملل درباره زمینه های تاریخی و فرهنگی تعاملات دو کشور نیر گفت : به نظر می رسد که سیاست تنش زدایی که در دولت پیشین برای حل و فصل مشکلات و برقراری روابط مسالمت آمیز با جهان عرب به ویژه با مصر مطرح گردید همچنان بتواند در حل و فصل مسائل ومشکلات دو کشور گره گشا باشد.

وی ابراز عقیده کرد: علاوه بر سیاست تنش زدایی طرح گفتگوی تمدنها نیز مجددا باید جز محورهای اصلی سیاست خارجی کشورمان قرار گیرد.

دکتر مظاهری افزود : واقعیت آن است که دو کشور از تمامی عوامل سازنده توام با رابطه ای همه جانبه و پویا برخوردار هستند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: ایران و مصر با سابقه غنی فرهنگی و تمدنی توانمندی های دینی - فرهنگی می توانند ضمن عبور از موانع آشوب ساز نسبت به پی ریزی روابط مبتنی بر خواست دو ملت اقدام کنند.

دکتر مظاهری با بیان اینکه با تدبیر طرفین می توانند نقش اساسی در به ثمر رساندن انسجام اسلامی داشته باشند گفت : در دنیای امروز فرهنگ و تمدن ها حق دارند با حفظ استقلال و موجودیت خود از طریق تعامل فرهنگی و تمدنی در راستای ساختن دنیای جدید سرشار از صلح و تفاهم تلاش کند.