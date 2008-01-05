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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۱۲

آمادگی بورس برای همکاری مشترک با ایران کد

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار کشور گفت: بازار سرمایه آماده است تا با دریافت اطلاعاتی درباره کارکرد نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور در بورس از آن استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران کد، علی صالح آبادی گفت: بورس کشور از زاویه های مختلف در حال توسعه است و الکترونیکی شدن در راس برنامه های  این سازمان قرار دارد. لذا از الحاق یا تبادل اطلاعات با نظامهای الکترونیک گسترده که بتوانند ما را در شفاف سازی و جریان آزاد اطلاعات به درون بورس یاری دهد، استقبال می کنیم.

وی افزود: تاکنون اطلاعات کامل و جامعی درباره کارکردها و تاثیرات ایران کد بر بازار سرمایه دریافت نشده است.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار کشور افزود: هنوز در کشور مشخص نیست که آیا امکان اتصال بازار سرمایه و ایران کد وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد این دو نهاد چگونه می توانند به یکدیگر کمک کنند یا از هم تاثیر پذیرفته و اطلاعات رد و بدل نمایند.

صالح آبادی تصریح کرد: در این راستا بورس اوراق بهادار آماده برگزاری نشست های مشترک با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات است تا ضمن دریافت اطلاعات و آشنایی با سیستم، راههای همکاری مشترک را بررسی کنیم.


 

کد مطلب 616334

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