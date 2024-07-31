  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۰۳

کوبا ترور «اسماعیل هنیه» را محکوم کرد

وزیر خارجه کوبا ترور رهبر جنبش حماس در تهران را نقض حق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه کوبا ترور «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران را عامل تشدید تنش‌های منطقه‌ای دانست.

«برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا امروز چهارشنبه در واکنش به شهادت رهبر جنبش حماس در پیامی در حساب کاربری «ایکس» خود نوشت: ما ترور اسماعیل هنیه در تهران را، که نقض آشکار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و باعث تشدید بیشتر وضعیت جنگی کنونی در منطقه خاورمیانه است، به شدت محکوم می‌کنیم.

وزیر خارجه کوبا دراین پیام، شهادت این مبارز فلسطینی را به مردم فلسطین، خانواده و دوستان تسلیت گفت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بامداد امروز در حمله پهپادی به محل اقامتش در تهران به شهادت رسید.

