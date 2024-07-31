شهرام یغمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این آتش‌سوزی که از ساعت ۱۸.۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه، بخش‌هایی از اراضی طبیعی منطقه کازرون وکوهچنار را تحت شعاع خود قرار داده با اعلام گزارش از سوی اهالی منطقه موجب شد مأموران اداره منابع طبعی کازرون وکوهچنار به منطقه اعزام شوند تا با تلاش نیروهای محلی بتوانند آتش را مهار کنند.

یغمایی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، افزود: براساس مشاهدات کارشناسان بخش‌هایی از اراضی ملی با پوشش بالای جنگلی طعمه حریق شده که تلاش داریم با حضور به موقع نیروهای مردمی، پرسنل منابع طبیعی، همیاران طبیعت، از خسارت بیشتر جلوگیری شود.

‌