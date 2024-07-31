به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا عسگری عصر چهارشنبه در تجمع همبستگی اراکی‌ها با مردم غزه و محکومیت ترور مجاهد شهید دکتر اسماعیل هنیه اظهار کرد: به شهادت رساندن شهید اسماعیل هنیه نشان داد باند تبهکار، قاتل و تروریست صهیونیستی بدون توجه به قواعد و مقررات بین‌المللی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خفت بار ۹ ماه جنگ در غزه که منجر به قتل و عام ده‌ها هزار زن، مرد و کودک فلسطینی شده است از ارتکاب هیچ اقدام جنایتکارانه و رذیلانه ای دریغ نمی‌کند.

وی تاکید کرد: نبود آسایش و آرامش در غزه گواه آن است که طبل رسوایی رژیم صهیونیستی با عملیات طوفان الاقصی زده شد چرا که برخی افراد به دنبال منفعت شخصی خود هستند و تمام ظرفیت خود را به کار می‌گیرند که پرچم و مسیر دین را با حرکات خود به خاموشی بسپارند.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: شهید هنیه همانند شهید سردار قاسم سلیمانی در راه دفاع از مظلوم بارها در معرض ترور قرار گرفت تا به درجه بالای شهادت نائل آمد.

سردار عسگری با اشاره به اینکه شهید هنیه، مأموریت خود را در راستای حفظ دین و در مسیر اهل بیت به کار گرفت، افزود: به طور حتم مردم با حضور خود در میادین مختلف به ویژه در آئین عزاداری امام حسین (ع) در اربعین حماسه‌ای دیگر می‌آفریند که انتقام سخت و بزرگی از دنیای غرب خواهد بود.

وی ادامه داد: دشمنان اسلام تمام ظرفیت‌ها را به کار می‌گیرند تا اعتقادات، پایبندی و اعتبار مردم را از آنها سلب کنند اما تلاش آنها در میدان سخت منتج به نتیجه نمی‌شود.

سردار عسگری گفت: علی رغم مشکلات و سختی‌ها، مردم به اعتقادات خود پایبند هستند و همواره در آئین بزرگداشت اهل بیت (ع) پررنگ‌تر از گذشته حضور پیدا می‌کنند که این امر سبب خشم دشمنان شده و دست به جنایات ناجوانمردانه و ترور شخصیت‌هایی همچون دکتر هنیه، می‌زنند.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تصریح کرد: جنایت رژیم صهیونیستی بدون تردید با پاسخ سخت و دردناک جبهه مقتدر و عظیم مقاومت به‌ویژه ایران اسلامی مواجه می‌شود و مردم حماس نیز مصمم هستند که به برکت خون این شهید، پیروزی را از آن خود کنند.

سردار عسگری بیان کرد: با آغاز عملیات طوفان الاقصی تمام دنیای غرب بر این باور بودند که نیاز است به رژیم صهیونیستی که رو به نابودی است تنفس مصنوعی دهند.

وی ادامه داد: علی رغم تمام جنایات رژیم غاصب صهیونیستی از جمله بمباران، مدارس، سفارتخانه‌ها و بیمارستان‌ها و دیگر اماکن، همچنان در دستیابی به توطئه‌های شوم خود ناکام است.

سردار عسگری گفت: دشمن در وعده صادق نیز از تمام امکانات و ظرفیت‌ها بهره گیری کرد اما نتوانست مقابل برنامه ریزی رزمندگان اسلام در سپاه قدس و هوا و فضای سپاه ایستادگی کند و شکست ننگین و خفت باری برای آنها رقم خورد.

در سایر شهرستان‌های مرکزی نیز مردم در همبستگی با مردم غزه و محکومیت ترور مجاهد شهید هنیه تجمع کردند.