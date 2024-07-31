به گزارش خبرنگار مهر، خالد قدومی نماینده جنبش اسلامی حماس در تهران در آئین افتتاح دومین رویداد آئینی محرم شهر تهران گفت: امروز صحبت سیاسی نمی‌کنم؛ چرا که در محضر شهادت و شهیدانی که از دنیای کوچک ما رفته‌اند و به بالاترین درجه رسیده‌اند، باید حرف حسینی زده شود.

وی افزود: اهل غزه و کربلا در این مسیر هستند و اسماعیل هنیه مهمان مردم ایران و محور مقاومت بود، اما دشمن ترسو این شهید والامقام را شهید کرد. اسماعیل هنیه ۶۱ سال سن داشت، اما حسن زندگی او این بود که بر اساس قول حق به شهادت رسید و آن هم با انتخاب خدا که سنت الهی است.

نماینده جنبش اسلامی حماس در تهران گفت: شب گذشته اسماعیل هنیه ۲۰ دقیقه پس از نماز شب در حال استراحت بود و حس کردم که خسته شدم و مدتی خوابیدم، اما ۲۰ دقیقه بعد بیدار شد و گویی مدت‌ها استراحت کرده بود و بعد به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه شهدا خود می‌دانند که انتخاب شده‌اند، افزود: اسماعیل هنیه در ابتدا امام جماعت مسجد، سپس استاد دانشگاه و پس از آن مدیر دفتر شیخ احمد یاسین بود و بعدها محبوب ترین شخصیت فلسطینی شد و همه‌جریان های سیاسی فلسطینی او را دوست داشتند.

خالد قدومی گفت: صحبت شهید اسماعیل هنیه این بود که او یک فلسطینی است و حرفش حرف مردم بود. در ده‌ماه اخیر آنقدر قدرت دیپلماسی داشت که کشورهای مختلف با او در ارتباط بودند. دیشب به من گفت که در تحلیف رئیس جمهور ایران ۲۰ وزیر خارجه که حتی برخی از آنها رابطه‌ای با یکدیگر نداشتند، احوالپرسی کردند.

وی افزود: ۷۹ تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه به شهادت رسیده بودند و او تحملی داشت که جز ارتباط با خدا نمی‌توانست آن را ایجاد کند.

نماینده جنبش اسلامی حماس در تهران به بیان خاطراتی از شهید اسماعیل هنیه پرداخت و گفت: برخی ایرانیان در دوحه با اسماعیل هنیه دیدار کردند و از آنجا که تعارف در ذات ایرانیان است، از او پرسیدند که شما فکر می‌کردید طوفان الاقصی این گونه شود؟ ما الان ۶۰۰ کودک بدون پدر و مادر داریم. چرا این کار را کردید؟ هنیه عصبانی شد و گفت: امام‌حسین (ع) مگر نمی‌دانست که در کربلا چه می‌شود؟ شهید احمد یاسین روی صندلی با بمب دو هزار کیلو گرمی به شهادت رسید. ما با دیدن این اوضاع بهانه‌ای نداریم که با اسرائیل مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بارها شکست خورده است، گفت: شهید هنیه دوستدار موسیقی بود و می‌گفت که باید به میدان جنگ بروم و در انتهای این خیابان مرگ در انتظار من است.

خالد قدومی گفت: شهید هنیه می‌دانست شهید می‌شود اما تاکید داشت که این مسیر را ادامه دهند. آخرین کلمه هنیه در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی این بود که اگر شهید می‌شویم، هزاران نفر مانند ما ایجاد می‌شوند و مانند جوانه‌گندمی که روی زمین افتد، اما دوباره از آن گندم می روید و همان تنه قدیمی که خم‌شده است و دوباره سر بر می‌آورد. مجاهدین خم می‌شوند اما نمی‌شکنند و دوباره سر بر می‌آورند. اسلام این‌طور غریبانه آمد و همان اسلام در آخر الزمان دوباره غریب می‌شود.