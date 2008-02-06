جایگاه فرهنگی مربیان باید ارتقاء یابد

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو موضوع فرهنگ و اخلاق ورزشی در ورزش ایران باید به صورت جداگانه برای ورزشکاران و ورزش دوستان آموزش داده شود.

وی خاطرنشان کرد: مربیان نباید تنها به تاکتیک و رزم در میادین ورزشی تکیه کنند بلکه جایگاه فرهنگی و ارتقاء منش پهلوانی مربیان باید در ورزش تقویت شود.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به برخی بداخلاقی های صورت گرفته از سوی برخی ورزشکاران مازندرانی تصریح کرد: ورزشکاران مازندرانی می توانند در اخلاق الگو، اسوه و مرید ورزشکاران کشور و حتی جهان باشند.

پریچهره با تاکید بر منش پهلوانی در میادین ورزشی تاکید کرد: اقتدا به مولای متقیان و پوریای ولی و حضرت ابوالفضل یاری رسان همه ورزشکاران در میادین مختلف خواهد شد.

این مسئول در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تقویت توریست ورزشی در استان اظهار داشت: سهم جذب توریست در استان بالاست اما به دلیل عدم بهره مندی از توریست از درآمد ناکافی در این بخش برخوردار بوده است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران خاطرنشان کرد: با ساماندهی سواحل اداره کل تربیت بدنی مازندران آمادگی دارد جهت ترویج توریست ورزشی ورزشهای آبی را در سواحل دریای مازندران توسعه دهد.

پریچهره ادامه داد: مسابقات بین المللی کشتی جام موحد و امامعلی حبیبی، تور بین المللی دوچرخه سواری، مسابقات بین المللی رزم آوران سال آینده در استان برگزار می شود.