  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۹

جایگاه فرهنگی مربیان باید ارتقاء یابد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی مازندران گفت: اخلاق ورزشی شاخصه اساسی ورزشکاران است و جایگاه فرهنگی مربیان نیز باید در همین راستا ارتقاء یابد.

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو موضوع فرهنگ و اخلاق ورزشی در ورزش ایران باید به صورت جداگانه برای ورزشکاران و ورزش دوستان آموزش داده شود.

وی خاطرنشان کرد: مربیان نباید تنها به تاکتیک و رزم در میادین ورزشی تکیه کنند بلکه جایگاه فرهنگی و ارتقاء منش پهلوانی مربیان باید در ورزش تقویت شود.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به برخی بداخلاقی های صورت گرفته از سوی برخی ورزشکاران مازندرانی تصریح کرد: ورزشکاران مازندرانی می توانند در اخلاق الگو، اسوه و مرید ورزشکاران کشور و حتی جهان باشند.

پریچهره با تاکید بر منش پهلوانی در میادین ورزشی تاکید کرد: اقتدا به مولای متقیان و پوریای ولی و حضرت ابوالفضل یاری رسان همه ورزشکاران در میادین مختلف خواهد شد.

این مسئول در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تقویت توریست ورزشی در استان اظهار داشت: سهم جذب توریست در استان بالاست اما به دلیل عدم بهره مندی از توریست از درآمد ناکافی در این بخش برخوردار بوده است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران خاطرنشان کرد: با ساماندهی سواحل اداره کل تربیت بدنی مازندران آمادگی دارد جهت ترویج توریست ورزشی ورزشهای آبی را در سواحل دریای مازندران توسعه دهد.

پریچهره ادامه داد: مسابقات بین المللی کشتی جام موحد و امامعلی حبیبی، تور بین المللی دوچرخه سواری، مسابقات بین المللی رزم آوران سال آینده در استان برگزار می شود.

کد مطلب 633756

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها