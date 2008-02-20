به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره آخرین منجی، سید محسن قائم فرد عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در چهارمین و آخرین روز از همایش صبح قریب از مجموعه همایشهای جشنواره بین المللی آخرین منجی که از سوی کانون انتظار دانشگاه امیرکبیر برگزار شد ، امام زمان (عج) را سرچشمه همه معنویات دانست و گفت: حمایت از اماکن مذهبی و فرهنگی حرکت در راه حضرت حجت (عج) است و مهدی شناسی نیازمند یک مبرز خارجی چون سامرا است.

وی از ثبت سامرا در کمیته آثار تاریخی جهانی سازمان ملی فرهنگی ملل متحد در سال 86 خبر داد و اظهار داشت: دانشجویان آگاه و بیدار باید برای حفظ اماکن مقدسه و حق بازسازی آنها اقدامی انجام دهند.

وی به بررسی موضوع مظلومیت سامرا از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخت و گفت: باید مطابق سایر قوانین بین المللی از اشغالگران بخواهیم سامرا را به عنوان یکی از مظاهر دینی مسلمانان بازسازی و اماکن مذهبی دیگر را نیز حفظ کنند.

قائم فرد افزود: آزادی مذهبی در اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد شده که این آزادی شامل آزادی در تعلیمات مذهبی و برگزاری مراسم دینی است، برگزاری مراسم مذهبی جزو حقوق اولیه مسلمانان است.

وی به رسمیت شناخته شدن حق برپایی مراسم مذهبی برای رفع نیازهای روحی و حق آزادی مذهب و فکر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را یادآور شد و گفت: طبق قانون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ همه اموال فرهنگی کشورها در جنگ باید محترم شمرده شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان بناهای مذهبی و دینی را از نظر قراردادهای بین المللی به قدری با ارزش دانست که از قرار گرفتن اماکن نظامی کشورهای اشغالگر در جوار اماکن مذهبی جلوگیری می شود.

وی اماکن منسوب به ائمه را مظاهر دین دانست و تصریح کرد: محلهای منسوب به ائمه اطهار به عنوان مظاهر دین قابل احترام هستند که حرمت آنها باید حفظ شود.

وی بر لزوم قیام برای رفع ظلم از حرم های مقدس از حیث اقدامات داخلی، مقررات خارجی و قوانین شرعی تأکید کرد و گفت: سامرا باید از سوی تخریب کنندگان بازسازی و احیا شود.