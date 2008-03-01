61 هزار کیلو گوشت آلوده در آذربایجان شرقی معدوم شد

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: گوشتهای یاد شده به دلیل تولید و عرضه خارج از ضوابط سازمان دامپزشکی توقیف و معدوم شده است.

وی تصریح کرد: در طول سال جاری تعداد 54 هزار و 996 واحد مرکز عرضه فرآورده های خام دامی در استان از سوی کارشناسان این اداره بازرسی شده است.

به گفته محمدیان، طی این بازرسی ها 40 واحد غیر بهداشتی به دلیل تخلفات بهداشتی پلمپ شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به منظور کنترل و نظارت بر تولید و عرضه محصولات مختلف گوشتی و لبنی، طی سال جاری یک هزار و 807 مورد بازرسی از مرکز جمع آوری شیر، کشتارگاه دام، کشتارگاه طیور، کارخانجات خوراک دام و طیور و واحدهای تبدیل ضایعات دامی انجام گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: عرضه هر گونه فرآورده های دامی بدون مجوز سازمان دامپزشکی غیر مجاز است.