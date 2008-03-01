خط لوله عسلوله - پالایشگاه فجر جم آماده تزریق گاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تاکید بر پیشرفت 22/97 درصدی عملیات ساخت خط لوله های انتقال گاز عسلویه به آغاجاری و عسلویه به پالایشگاه فجر جم، افزود: خط لوله انتقال گازعسلویه به پالایشگاه فجرجم گاز با قطرهای 42 و 56 اینچ و طول های36 و 26 کیلومترآماده بهره برداری است.

علیرضا غریبی گفت: عملیات اجرایی خط لوله 504 کیلومتری عسلویه به آغاجاری از خرداد سال گذشته آغاز شده و تاکنون به جز حدود 200 کیلومتر تست هیدرولیکی، همه عملیات اجرایی تکمیل شده و در صورت تامین باقیمانده منابع مالی آماده بهره برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشرفت عملیات اجرایی ایستگاه های تقویت فشار خط لوله پنجم سراسری حدود 20/81 درصد است، تصریح کرد: ایستگاه تقویت فشار گازعسلویه 551 آماده بهره برداری و ایستگاه تقویت فشار گاز عسلویه 106 درحال راه اندازی است، همچنین ایستگاه تقویت فشار گاز سردشت نیز تا پایان امسال مورد بهره برداری قرارمی گیرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، درباره خط چهارم سراسری گاز، اظهارداشت: با ساخت این خط لوله امکان انتقال تولیدات گاز میدان پارس جنوبی پس از تصفیه در پالایشگاه های عسلویه و پارسیان به میزان روزانه 110 میلیون متر مکعب به شمال کشورفراهم شده است.

وی طول این خط لوله 56 اینچی را 1145 کیلومتر ذکر کرد و افزود: 10 ایستگاه تقویت فشار گاز و سیستمهای مخابراتی در محورهای عسلویه، لامرد، خیرگو، خنج، جهرم، خاوران، ارسنجان، صفاشهر، آباده، شهرضا، تیران، نیزار و ساوه بر روی این خط درنظرگرفته شده است.

به گفته غریبی سال گذشته اجرای کل خط لوله تکمیل و بهره برداری شد و هم اکنون 8 ایستگاه تقویت فشار گاز آن در دست اجرا است که دو ایستگاه راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.