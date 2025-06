نامه رئیس دانشگاه پیام نور به هماهنگ کننده کامستک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور در پی حملات رژیم صهیونی به ایران اسلامی به هماهنگ کننده کل کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی "کامستک" نامه نوشت متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب پروفسور محمد اقبال چودری

هماهنگ کننده کل کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی "کامستک"

با سلام و احترام؛

همانگونه که استحضار دارید از روز جمعه ۱۳ ژوئن، رژیم اشغالگر اسرائیل به متخصصان و دانشمندان ایرانی که دارای شهرت علمی بین المللی بودند طی حملاتی متجاوزانه جسارت کرده و آنان را به شهادت رسانیده است.

بسی جای تعجب و تاسف است که علاوه بر این دانشمندان، به جان خانواده ها و کودکان و زنان بی دفاع نیز رحم نکرده و به عنوان مثال همکاری از کارکنان اداری ما در دانشگاه پیام نور را در کنار دختر و نوه ۳ ساله اش مورد هدف قرار داده و به شهادت رسانیده است.

به همین مناسبت از آن مقام محترم، محکومیت این حمله مذبوحانه را خواستار بوده و پشتیبانی و حمایت خود از جایگاه علم دانشگاه ها و دانشگاهیان را اعلام فرمایند.

متن انگلیسی نامه رئیس دانشگاه پیام نور به هماهنگ کننده کل کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی "کامستک"

In the name of God

Dear Professor Dr. Iqbal Chaudhry,

The General Coordinator of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH )

With Greetings and Respect,

As you are aware, since Friday, June ۱۳ ۲۰۲۵, the Israeli occupation regime has attacked and martyred Iranian experts and scientists who had international scientific reputations. It is surprising and regrettable that in addition to these scientists, they did not spare the lives of ordinary people, children, and women. For example, they targeted and martyred one of our administrative colleague at Payame Noor University along with her ۳-year-old granddaughter. On this occasion, we call on that respected authority to condemn this despicable attack and to announce your support for the position of science, universities, and academics.

Yours faithfully,

Dr. Mohammad Hadi Amin Naji,

President

Payame Noor University