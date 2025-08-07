هشدار درباره فعالیت تورهای گردشگری برای اربعین؛ زائران مراقب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای باقی مانده تا اربعین، خیلی از ایرانی‌ها قصد دارند تا به کربلا بروند. طبق اعلام معاون عتبات سازمان حج و زیارت تا کنون بیش از دو و نیم میلیون نفر در سامانه سماح برای رفتن به عتبات عالیات ثبت نام کرده‌اند. این نشان می‌دهد که چقدر می‌تواند این سفر زیارتی برای مردم ایران مهم باشد.

از سویی عده‌ای هستند که به نام تور اربعین، برای این افراد، شرایطی را فراهم می‌کنند تا بتوانند در قالب تورهای زیارتی به سفر بروند. این شرایط ممکن است در قالب تور باشد یا در قالب کاروان‌های زیارتی. البته که کاروان‌های زیارتی باید از سازمان حج و زیارت مجوز برگزاری کاروان را داشته باشند.

اما در این میان برخی از آژانس‌های مسافرتی هم هستند که اعلام می‌کنند تور اربعین برگزار می‌کنند. تبلیغات این آژانس‌ها را گهگاه می‌توان در فضای مجازی دید. ولی زمانی که با آنها صحبت می‌شود خبر می‌دهند که این تور قرار نیست تمام خدمات تورهای گردشگری را ارائه کند.

به عنوان مثال یکی از این آژانس‌های مسافرتی به خبرنگار مهر بیان کرد: در قبال اخذ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تنها خدمات حمل و نقل ارائه خواهد شد.

به این ترتیب که از میدان آزادی تهران یک اتوبوس وی آی پی در خدمات زائران قرار خواهد گرفت و پس از گذشته از مرز در کربلا توقف خواهد کرد و پس از یک روز به کاظمین می‌رود. از آن پس مسافران باید خودشان برنامه ریزی کنند و ۶ روز بعد در جایی که مدیر تور اعلام خواهد کرد در شهر نجف حضور داشته و با همان اتوبوسی که آمده بودند، به ایران برگردند.

آژانس دیگری اعلام کرد که برای گرفتن هتل می‌تواند خدمات دهد اما حمل و نقل با آنها نخواهد بود شاید به این دلیل که یکی از این آژانس‌ها اتوبوسی در اختیار دارد و دیگری هیچ و تنها می‌تواند پول هتل را از طرف عراقی بگیرد. به این ترتیب در حل حاضر آژانسی نیست که بتواند خدمات تور کامل اربعین را ارائه کند.

مراسم اربعین یک مراسم پیاده روی است که عده زیادی از مردم ایران به اینجا رفته‌اند و تجربه سفر دارند به همین دلیل از عهده سفرشان برمی آیند و نیازی ندارند تا یک آژانس کارهای آنها را انجام دهد همچنین موکب‌های متعددی برای اقامت در نظر گرفته شده و شرایط غذا و آب و اقامت نیز برای خیلی از ایرانی‌ها فراهم است. از طرفی سفر انفرادی و شخصی افراد بسیار ارزان‌تر از سفرهایی است که یک آژانس مسافرتی برای اربعین برنامه ریزی کند.

در این باره وزیری از فعالان حوزه کاروان‌های مسافرتی عتبات عالیات به خبرنگار مهر گفت: اگر قرار باشد الان من تور ببرم باید ۱۰۰ دلار پول یک هتل بدهم زائر کربلا این هزینه را نمی‌دهد. از طرفی مردم دیگر یاد گرفته‌اند که خودشان سفر کنند.

وی گفت: پیدا کردن اتوبوس وی آی پی برای فعالان این حوزه سخت شده است. بنابراین ترجیح می‌دهیم که این تور را برگزار نکنیم. البته ما سال‌ها قبل با سازمان حج و زیارت صحبت کرده بودیم که تورهای زیارتی در اختیار آژانس‌ها باشد ولی مخالفت شد.

سعید افضلی عضو جامعه دفاتر خدمات مسافرتی نیز به خبرنگار مهر گفت: تورهای گردشگری برای اربعین وجود ندارد مگر اینکه مجوز بند «پ» داشته باشند و تنها هتل و اتوبوس در نظر بگیرند. یا اینکه مسافری بخواهد با قطار برود و این آژانس امکان گرفتن بلیت قطار کربلا را داشته باشد وگرنه خیلی از آژانس‌های مسافرتی توری برای اربعین ندارند. اگر هم اعلام کنند که هتل و اتوبوس یا بلیت هواپیما دارند باید مسافر با آنها قرارداد محکمی داشته باشد و از خدمات دهی آن آژانس مطمئن شود.

وی گفت: این مسافران باید بدانند که از هر طریقی که وارد عراق می‌شوند باید از قبل در سامانه سماح ثبت نام کنند.

افضلی با اشاره به تبلیغ تورهای اربعین گفت: وقتی با این دفاتر تماس گرفته می‌شود می‌بینید که یکی از خدمات تور را ندارند یا اینکه از یک جایی به بعد مسافر را رها می‌کنند تا به پیاده روی بپردازد.