مردم خیرخواه و شیک پوش دچار سرماخوردگی نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، در عین حال پزشکان می گویند که بدبینی، زودرنجی و خشونت نه تنها سبب به هم ریختن اعصاب می شوند بلکه سیستم ایمنی بدن را نیز به هم ریخته و مقاومت ارگانیزم در برابر عفونتهای فصلی را کاهش می دهند.

نزاویسیمایا گازیتا در گزارشی در این ارتباط می نویسد: همچنین مردان عصبانی، تحت فشار و خشن بیش از سایرین در معرض بیماری های قلب و عروق و ابتلا به دیابت هستند.

پزشکان در بررسی های خود نکته جالب دیگری را نیز مشاهده کرده اند و آن این است که افراد شیک پوش دچار سرماخوردگی نمی شوند و روحیه خوب به عنوان ایمنی بدن در خدمت آنهاست.

پزشکان آمریکایی چند توصیه می کنند: نباید بیش از یک یا دو روز در رنج و سختی روانی به سر برد و نباید جلوی اشک را گرفت زیرا به عقیده آنها با ریزش اشک نه تنها آرامش عاطفی ایجاد می شود، بلکه سموم بدن نیز خارج می شوند.

همچنین به عقیده این پزشکان لبخند با عنایت به اینکه تولید هورمون شادی را تحریک می کند لذا برای تحکیم کننده سیستم دفاعی بدن مفید است.

همچنین در تحقیقات این پزشکان آمده است که نباید عواطف منفی را انباشته کرد و باید سعی داشت تا روش هایی برای تخلیه آنها -البته نباید سر اطرافیان- پیدا کرد.

آنها برای این کار خواندن مطالب خنده دار، تماشای برنامه های طنز و گوش دادن به لطایف را توصیه می کنند.

این روزنامه روسی در پایان علاوه بر موارد فوق عنوان کرده است که نوازش و عشق نیز دفاعی در برابر بیماری هاست، نوازش، همانند قطره داروی درمانی است.