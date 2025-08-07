  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

زایمان موفق در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ در مسیر جاده اهر – کلیبر

زایمان موفق در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ در مسیر جاده اهر – کلیبر

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: در پی تماس اضطراری با مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان اهر، یک زایمان اورژانسی در داخل آمبولانس ۱۱۵ با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۲۱:۵۸ روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه، گزارشی از شروع دردهای زایمانی یک خانم باردار ۱۹ ساله در روستای «دوشتور» واقع در محور اهر – کلیبر به مرکز اورژانس اعلام شد. بلافاصله تیم امدادی از پایگاه سامبران به محل اعزام شدند.

شادی نیا افزود: با توجه به وضعیت اورژانسی و فاصله زیاد تا مرکز درمانی، زایمان در داخل آمبولانس و تحت نظارت دو تکنسین فوریت‌های پزشکی، آقایان فردین صفرقمی و آیدین گنجه، با موفقیت انجام شد و یک نوزاد دختر سالم متولد گردید.

وی گفت: پس از اطمینان از وضعیت پایدار مادر و نوزاد، هر دو جهت دریافت مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان باقرالعلوم اهر منتقل شدند.

گفتنی است این رویداد بار دیگر اهمیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور، و همچنین تلاش بی‌وقته کادر درمان را نمایان ساخت.

کد خبر 6553655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها