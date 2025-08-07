زایمان موفق در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ در مسیر جاده اهر – کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۲۱:۵۸ روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه، گزارشی از شروع دردهای زایمانی یک خانم باردار ۱۹ ساله در روستای «دوشتور» واقع در محور اهر – کلیبر به مرکز اورژانس اعلام شد. بلافاصله تیم امدادی از پایگاه سامبران به محل اعزام شدند.

شادی نیا افزود: با توجه به وضعیت اورژانسی و فاصله زیاد تا مرکز درمانی، زایمان در داخل آمبولانس و تحت نظارت دو تکنسین فوریت‌های پزشکی، آقایان فردین صفرقمی و آیدین گنجه، با موفقیت انجام شد و یک نوزاد دختر سالم متولد گردید.

وی گفت: پس از اطمینان از وضعیت پایدار مادر و نوزاد، هر دو جهت دریافت مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان باقرالعلوم اهر منتقل شدند.

گفتنی است این رویداد بار دیگر اهمیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور، و همچنین تلاش بی‌وقته کادر درمان را نمایان ساخت.