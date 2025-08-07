به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رستگاری گفت: سامانه سماح برای ثبت نام علاقه مندان به حضور در پیاده روی اربعین امام حسین (ع) تعیین شده است.

دبیر ستاد اربعین استان یزد از ثبت‌نام ۷۳ هزار نفر برای حضور در پیاده روی اربعین امسال خبر داد و گفت: سال گذشته از این استان ۷۲ هزار و ۲۳ نفر در راهپیمایی اربعین شرکت کردند.

وی افزود: زائرانی که برای سفر به پیاده روی عظیم اربعین امسال از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند حتماً در مبدا نیز بلیت برگشت را تهیه کنند تا در این سفر بسیار مهم معنوی دچار مشکل برای برگشت به وطن نشوند.

این مسئول از فعالیت مستمر ستاد اربعین استان خبر داد و از همکاری موکب داران به خصوص در نجف اشرف و کربلای معلی قدردانی و گفت: بر اساس برنامه و هماهنگی ۵۳ موکب در پیاده‌روی اربعین حسینی از استان به زائران خدمات ارائه می‌کنند.