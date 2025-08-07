خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، طیبه سادات سعادتی نیک: اربعین ادامه مسیر عاشورا و تجلی پیام آن است، این مناسک فرصتی برای بازخوانی مظلومیت، ایثار و رسالت امام حسین (ع) است.

راهپیمایی اربعین هم نوعی سوگواری امیدبخش که خاطره جمعی ملت را به واقعه‌ای فراتر از زمان و مکان پیوند می‌زند.

اربعین برای مردم ایران، فراتر از یک مناسک مذهبی، یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و هویتی است که ریشه در تاریخ، اعتقاد و تجربه‌های جمعی دارد.

هویت‌سازی شیعی و پیوند با عاشورا

در شرایط بحرانی یا پساجنگ، اربعین نقش سپر روانی و اجتماعی را ایفا می‌کند، مردم با حضور در این آئین، احساس انسجام، همدلی و مقاومت را بازآفرینی می‌کنند.

حضور میلیونی زائران ایرانی، فعالیت‌های رسانه‌ای، خدمات داوطلبانه و حتی دیپلماسی فرهنگی، اربعین را به یک مانور تمدنی تبدیل کرده است.

مردمی بودن و اصالت آئین

برخلاف بسیاری از مناسک رسمی، اربعین از دل مردم برخاسته و به همین دلیل ماندگار و اثرگذار است، این آئین، بدون نیاز به تبلیغات دولتی، با عشق و ارادت مردم شکل گرفته و هر ساله باشکوه‌تر می‌شود.

همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، موکب بین‌راهی شهدای کهگیلویه در مسیر عبور زائرانی که خود را به مرز شلمچه می‌رسانند دایر می‌شود تا خستگی از تن زائران حسینی به در کند.

موکب شهدای کهگیلویه و موکب شهدای سوق در مرز کهگیلویه با شهرستان بهبهان، میزبان زائران کربلای معلی از استان‌های جنوبی و مرکزی کشور شده است. این موکب ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و جهادی، جلوه‌ای روشن از فرهنگ خدمت بدون چشم‌داشت را به نمایش گذاشته است.

این مواکب نقش کلیدی در مسیر زائران استان‌های فارس، یزد، اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان، و حتی زائرانی از کشورهای همسایه نظیر پاکستان و افغانستان دارد. موقعیت جغرافیایی آن، سبب شده تا حجم خدمات‌رسانی سال‌به‌سال افزایش یابد.

روایت زائران اربعین؛ از اشتیاق زیارت تا قدردانی از خدمت موکب‌ها

فاطمه برزگر مقدم یکی از زائران که استان یزد به این موکب آمده بود در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این بار ششم است که عازم کربلا هستم. در سال‌های گذشته از خدمات این موکب‌ها استفاده کردم، بسیار زحمت می‌کشند.

لیلا کبیری از شهرستان اقلید، که برای نخستین بار در این مراسم شرکت کرده، گفت: اولین بار است در پیاده‌روی اربعین شرکت می‌کنم، خانوادگی عازم هستیم، موکب‌ها خدمات خوبی ارائه می‌دهند، باورم نمی‌شد، خدا را شکر، حس و حال خیلی خوبی دارم.

مهری نظر آقایی از استان فارس، که تجربه چندین نوبت شرکت در اربعین دارد، چنین روایت کرد: این ششمین بار است که به کربلا می‌روم، دو بار با پیاده‌روی، از سرحد فارس حرکت کردم، هر سال که رفتم پیاده‌روی کردم امسال هم خدا توفیق دهد مسیر حسینی را طی خواهم کرد.

فرهنگ جهادی و خدمت در گمنامی

در این رابطه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: موکب شهدای کهگیلویه»، یادگاری از فرهنگ جهاد، ایثار و کرامت انسانی است. خادمین این موکب، با روحیه‌ای فروتنانه و بدون هیچ توقعی، خود را خادمان زائران سیدالشهدا (ع) می‌دانند. سرهنگ سید علی اصغر پور بهشت با اشاره به اینکه خدماتی از قبیل اسکان، پذیرایی، اقامه نماز جماعت در موکب ارائه می‌شود اظهار کرد: در سال گذشته، ۳۰۰ هزار نفر خدمت در این موکب ارائه شده است.

موکب شهدای کهگیلویه، امروز نه‌تنها یک ایستگاه خدماتی، بلکه نماد همدلی و هویت فرهنگی مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و پیشانی فرهنگی استان به‌شمار می‌آید.

خدمت‌رسانی جهادی به زائران اربعین در شاهراه جنوب کشور

این موکب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، روحانیون جهادی و خدمات فرهنگی و رفاهی گسترده، به نماد خدمت بی‌منت و تکریم عاشورایی در منطقه تبدیل شده است.

در موکب شهدای کهگیلویه، خدمت بی‌منت به زائران امام حسین (ع) با عطر غذا، نغمه قرآن و لبخند خادمان دل‌سوخته عجین شده است. خادمانی که با اخلاص، در گرمای طاقت‌فرسا، قدم‌های زائران را تبرک می‌کنند و با هر پرس غذای ساده، دل‌هایی را به کربلا نزدیک‌تر می‌سازند.

موکب‌های مردمی از جمله موکب شهدای کهگیلویه، امروز فراتر از خدمت‌رسانی رفاهی، به کارکردهای فرهنگی، معرفتی و تربیتی در مسیر اربعین بدل شده‌اند. این مواکب، با مشارکت بازنشستگان سپاه، روحانیون و جوانان جهادی، نشان داده‌اند که زیارت، تنها حرکت نیست؛ بلکه رزمایش معنویِ ملی در خدمت ارزش‌های عاشورایی است.

خدمت رسانی موکب شهدای سوق در کیلومتر ۵۵ جاده دهدشت-بهبهان

مسئول موکب شهدای سوق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: موکب شهدای سوق در مسیر برگشت زائران هفت استان دایر شده است.

سید خدایار زینی پور با بیان اینکه روزانه ۵۰ خادم زن و مرد شبانه روزی به زائران خدمت رسانی می‌کنند، بیان کرد: با توجه به موج بازگشت زائران تا سه روز پس از اربعین خدمات‌دهی ادامه دارد.

تمدن‌سازی اربعین و فرهنگ خدمت بی‌منت در موکب‌داری

امام جمعه دهدشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اهمیت خدمت‌رسانی به زائران در ایام اربعین، موکب‌داری را یکی از جلوه‌های مهم تکریم زائران سیدالشهدا (ع) دانست و گفت: اهل‌بیت (ع) بارها در روایات، بر کمک‌های مالی، تهیه مایحتاج و خدمت به زوار تأکید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر اربعین را پدیده‌ای جهانی و تمدن‌ساز توصیف و اظهار کرد: تلاش برای خدمت به زائران، نه تنها ثواب اخروی دارد، بلکه در ساخت و تقویت فرهنگ دینی و معنوی جامعه بسیار تأثیرگذار است و باید کمک کنیم تا زائران دغدغه‌ای جز رسیدن به مسیر و بهره‌مندی از فضای معنوی نداشته باشند.

وی با اشاره به نقش اخلاق و گفتار نیکو در موکب‌داری، بیان کرد: خادمان موکب‌ها با رفتار حسنه محیطی را فراهم کنند که زائران، تنها به معنویت، زیارت و فعالیت‌های فرهنگی بیندیشند.

امام جمعه دهدشت با توصیه‌ای خطاب به زائران اربعین گفت: تلاش کنید از این سفر معنوی بیشترین بهره را ببرید زیرا نفس‌های شما عبادت است.

خادمی برای زائران مساوی با زیارت امام حسین (ع)

حجت‌الاسلام سید باقر موسوی عارف، یکی از خادمان موکب شهدای کهگیلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: اگر کسی توفیق حضور در زیارت را نداشته باشد، اما در مسیر خدمت به زائران قدم بردارد، همان ثواب‌ها برای او در نظر گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه خادمی زائران، نعمتی بزرگ و توفیقی الهی است، گفت: روحانیون در این موکب خدمات رفاهی و فرهنگی شامل پاسخگویی به سوالات شرعی، رفع شبهات دینی و برگزاری نماز جماعت است؛ نمازی که پیام اصلی حرکت امام حسین (ع) بوده و از واجبات مورد تأکید در دین اسلام را به زائران ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام موسوی عارف، خادمی زائران را نه‌تنها عبادت، بلکه رسالتی معنوی دانست و خواستار تقویت ابعاد فرهنگی و معرفتی مواکب در کنار خدمات رفاهی شد.

خدمت‌رسانی موکب شهدای کهگیلویه در دهمین سال فعالیت

دیگر خادم موکب شهدای کهگیلویه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه فعالیت این موکب، گفت: امسال دهمین سال است که موکب در مجاورت پمپ بنزین ورودی بهبهان مستقر شده و در مسیر عبور زائران قرار دارد.

محسن پور ابراهیمی با اشاره به موقعیت خاص و اهمیت عبور زائران افزود: این مسیر شاهراه عبور زائران از چندین استان از جمله فارس، یزد، کرمان، سیستان‌وبلوچستان، اصفهان و یزد است که در سال‌های گذشته از کشور پاکستان نیز زائرانی داشتیم.

غرفه فرهنگی، ارتقای فضای معنوی در مسیر زیارت

پور ابراهیمی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی موکب گفت: در غرفه فرهنگی، برنامه‌هایی چون تلاوت قرآن، برگزاری نماز جماعت، پخش کلیپ‌های تبیینی و آهنگ‌های حماسی در حال اجراست که ضمن تقویت فضای معنوی، زائران را برای حضور در مسیر اربعین آماده‌تر می‌سازد.

خادمی در گرمای ۵۰ درجه؛ روایت خدمت عاشقانه

سید علی هوشدارپور آشپز موکب شهدای کهگیلویه هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجربه چندساله‌اش در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی گفت: چهار سال است که افتخار خادمی زائران سیدالشهدا (ع) را دارم و این مسئولیت را نعمتی بزرگ می‌دانم.

این خادم افتخاری با آشپزی در دمای ۵۰ درجه؛ جلوه‌ای از عشق به زائران را به نمایش، گذاشته است.

وی با بیان اینکه در این موکب مسئولیت آشپزی برای زائران را بر عهده دارد، افزود: گرمای شدید منطقه کار را دشوار می‌کند اما عشق به امام حسین (ع) سختی‌ها را شیرین کرده است.

هوشدارپور، خدمت به زائران را عبادتی بزرگ دانست و گفت: خادمی زائران افتخار ماست و وقتی می‌بینم زائری با رضایت غذا می‌خورد و لبخند بر لب دارد، تمام خستگی‌ها از تن بیرون می‌رود.