به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به مناسبت فرارسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، پیام مشترکی صادر کردند. متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفدهم مرداد، روز خبرنگار، فرصتی مغتنم برای تکریم مجاهدانی است که با سلاح قلم، پرچم روشنگری، حقیقت‌طلبی و امیدآفرینی را برافراشته‌اند. به ویژه شهید والامقام "محمود صارمی" که مایه‌ی مباهات اصحاب رسانه بوده و هست و روز خبرنگار نیز به افتخار سالروز شهادت آن مجاهد شهید عرصه‌ی رسانه انتخاب شده است.

تقارن روز خبرنگار با ایام اربعین حسینی، یادآور رسالت سترگ پیام‌آور عاشورا، حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) است که با ایستادگی، حکمت و شجاعت، پرچم عدالت‌خواهی، آزادگی و ظلم‌ستیزی را برای همیشه در تاریخ برافراشت. اصحاب رسانه، امروز نیز راویان شعور و شور حسینی و ادامه‌دهندگان آن رسالت‌اند.

در عصری که ایران اسلامی آماج سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین هجمه‌های رسانه‌ای تاریخ قرار گرفته‌، جنگی خاموش که باور، اعتماد، امید و سرمایه اجتماعی ملت را نشانه رفته، نقش اصحاب رسانه در پاسداری از عزت ملی، امنیت روانی جامعه و تقویت گفتمان انقلاب، نقشی راهبردی و حتی فراتر از نبردهای نظامی است.

بی‌تردید جامعه‌ای پویا، پیشرفته و زیبا هم زمانی محقق می‌شود که خبرنگارانی دغدغه‌مند، مطالبه‌گر و متعهد، با نگاه صادقانه و مسئولانه، مردم و مسئولان را به‌سوی انسجام، همدلی، امیدآفرینی و حرکت در میدان حل مسائل و عبور از چالش‌ها هدایت کنند.

در استان کرمانشاه نیز رسانه‌های متعهد همواره در خط مقدم همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی حاضر بوده‌اند و در کنار مردم و مدیران دلسوز، به‌درستی نقش‌آفرین بوده‌اند؛ چه در مطالبه‌گری، چه در فرهنگ‌سازی و چه در ایجاد پیوند میان دولت و ملت.

در شرایطی که با همگرایی و همدلی، استان کرمانشاه در مسیر ارتقای کمی و کیفی و بهبود شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه است، نقش‌آفرینی واقع‌بینانه، نقادانه و مطالبه‌گرانه رسانه‌ها، بسترساز اصلاح رویه‌ها، تسهیل‌گر گره‌گشایی از مسائل مردم و محرک پویایی مدیریتی خواهد بود. رسانه‌هایی که با تکیه بر آگاهی‌بخشی، تقویت اعتماد عمومی و پرهیز از فضای هیجانی، مسیر پیشرفت استان را هموار می‌سازند و نویدبخش آینده‌ای روشن و عزتمند برای مردم کرمانشاه خواهند بود.

ضمن تبریک این روز بزرگ به جامعه شریف، متعهد و پرتلاش رسانه‌ای استان، از تلاش‌های بی‌وقفه، مسئولانه و دلسوزانه خبرنگاران، مدیران رسانه و فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی در استان کرمانشاه قدردانی نموده، توفیق روزافزون و سربلندی این عزیزان را در مسیر پاسداری از حقیقت و اعتلای آرمان‌های انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

این پیام مشترک با تأکید بر اهمیت رسالت خبرنگاران در شرایط جنگ ترکیبی و هجمه‌های رسانه‌ای، نقش اصحاب رسانه را در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، امیدآفرینی و انسجام اجتماعی بسیار مهم دانسته و بر قدردانی از تلاش‌های آنان تصریح کرده است.