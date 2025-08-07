سردار فرج رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مرز باشماق با تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و تقدیر از تلاش‌های خادمان اربعین حسینی، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تعامل بسیار خوب میان نیروهای انتظامی، مرزبانی، گذرنامه و سایر نهادهای مرتبط با فراجا، شرایط مناسبی برای تسهیل در تردد زائران و تأمین امنیت آنان فراهم شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی مناسب و اقدامات انجام‌شده، مرز باشماق در سال جاری می‌تواند به یکی از مسیرهای پرتردد برای زائران اربعین تبدیل شود.

سردار رستمی به دیدار اخیر مسئولان ایرانی و عراقی اشاره کرد و گفت: طی سه روز گذشته، در نشستی با حضور معاون امنیتی وزارت کشور عراق، فرمانده منطقه یکم مرزبانی این کشور و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه، در مرز باشماق تفاهم‌نامه‌های خوبی در حوزه‌های امنیتی، خدماتی، زیرساختی، حمل‌ونقل و تسهیل تردد امضا شد.

فرمانده مرزبانی کردستان تأکید کرد: این تفاهمات نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به زائران و ارتقا سطح امنیت در منطقه خواهد داشت و با تلاش مستمر تمامی دستگاه‌ها، امیدواریم شاهد مراسمی باشکوه و بدون مشکل برای زائران حسینی باشیم.