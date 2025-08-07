به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رمضانعلی عین‌الکمال، شامگاه پنجشنبه، در مراسم چهلمین روز از شهادت شهید علی طهماسبی، با بیان اینکه شهدا جایگاهی رفیع در مکتب اسلام دارند، اظهار داشت: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند هر شهید، هفت‌هزار نفر را در قیامت شفاعت می‌کند که این روایت عظمت شهید را نزد پروردگار متعال می‌رساند، شهدا از سرمایه‌های بی‌بدیل ملت و مکتب اسلام هستند و مقام آنان در بسیاری از موارد بالاتر از پیامبران الهی توصیف شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی شهید علی طهماسبی افزود: شهید طهماسبی، چهره‌ای مخلص، ولایت‌مدار و خستگی‌ناپذیر بود که با روحیه‌ای بسیجی و توکل به خداوند در مدت خدمت خود، صادقانه در مسیر خدمت به مردم و انقلاب گام برداشت. اخلاق نیکو، لبخند همیشگی و رفتار صمیمانه او موجب محبوبیت در میان دوستان و مردم شده بود.

نماینده ولی‌فقیه در بسیج دانشجویی با تأکید بر اهمیت دعا و رضایت والدین، گفت: یکی از عوامل موفقیت این شهید بزرگوار، دعای پدر و مادر و رعایت کامل احترام به والدین بود که امروز نیز می‌تواند الگویی مؤثر برای جوانان باشد. دعای والدین، توفیق خدمت در مسیر حق را برای انسان به ارمغان می‌آورد.

وی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این جنگ کوتاه اما سرنوشت‌ساز، توانمندی نظامی ایران را به رخ جهانیان کشید. دشمنانی که با خیال خام قصد حمله به کشور را داشتند، با پاسخ کوبنده و سریع نیروهای مسلح ایران مواجه شده و ضربات سنگینی متحمل شدند. این امر موجب شد حتی قدرت‌های بزرگ جهانی نیز به توان موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی اعتراف کنند.

عین‌الکمال با اشاره به نقش سامانه‌های پدافندی پیشرفته کشور گفت: سامانه‌های بومی ایران از فناوری‌های روز دنیا برخوردارند و توانستند لایه‌های دفاعی دشمن را شکسته و اهداف راهبردی آنان را مورد اصابت قرار دهند.

وی در ادامه نقش رهبر معظم انقلاب در حفظ انسجام ملی و هدایت نیروهای مسلح را مورد تاکید قرار داد و افزود: تدابیر هوشمندانه و فرماندهی شجاعانه رهبر معظم انقلاب، رمز اصلی اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. امروز به برکت ولایت فقیه، کشور ما به جایگاه یک قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دست یافته است.

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان داشت: با وجود گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، نباید از دستاوردهای انقلاب اسلامی غافل شد. حضور مؤمنانه و پرشور مردم در صحنه‌های ملی و اعتقادی، تضمین‌کننده تداوم انقلاب اسلامی است.

وی در پایان با تبریک به خانواده معظم شهید علی طهماسبی، تصریح کرد: شهادت، افتخار بزرگی است که نصیب انسان‌های مخلص می‌شود. راه شهدای عزیز باید چراغ هدایت نسل‌ها باشد و ما باید با پیروی از مکتب امام راحل (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، این مسیر پرافتخار را ادامه دهیم تا یاد و نام شهدا همواره زنده بماند.