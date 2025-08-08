به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اختلافات و دلخوری‌های اخیر، جلسه‌ای با حضور پیرهادی پیشکسوت تکواندو ایران و پدر مبینا نعمت زاده تکواندوکار المپیکی برگزار شد. در این نشست، با عذرخواهی پدر این ورزشکار از استاد پیرهادی، سوءتفاهم‌های پیش‌آمده به‌صورت کامل مرتفع گردید.

پیرهادی در این جلسه با تأکید بر نقش بی‌بدیل حمایت از جوانان و اهمیت وحدت در خانواده بزرگ تکواندو، بار دیگر همراهی خود با هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو را اعلام کرد.

وی با اشاره به بازگشت غرورآفرین تکواندو ایران به قله‌های افتخار در میادین جهانی و المپیک، این موفقیت‌ها را نتیجه هدایت مدبرانه فدراسیون دانسته و بر ضرورت حفظ همبستگی بین پیشکسوتان، مربیان و نسل جوان تأکید کرد.

در پایان این نشست، پیرهادی خاطرنشان کرد: اختلاف‌افکنی میان بزرگان و جوانان نه تنها ثمری نخواهد داشت، بلکه سد راه پیشرفت خواهد بود. تکواندو ایران با اتحاد، و هدایت مدبرانه ساعی، همواره در مسیر رشد و افتخار حرکت خواهد کرد.