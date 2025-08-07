علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت جوی استان، اظهار داشت: هوای استان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده، عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با وزش باد، رشد ابر و در نواحی مرزی با غبار نسبتاً رقیق همراه خواهد بود.
وی افزود: در طول این مدت، دمای هوا در اغلب نقاط استان تغییرات محسوسی نخواهد داشت و شرایط نسبتاً پایدار جوی بر منطقه حاکم خواهد بود.
زورآوند در ادامه به احتمال وقوع ناپایداریهای موقتی اشاره کرد و گفت: از ساعات فردا جمعه تا روز دوشنبه آینده، در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان، ممکن است در برخی مناطق، رگبارهای خفیف و موقت باران را شاهد باشیم که البته از شدت و گستره قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به وضعیت دمایی شهرستانهای استان، گفت: بر اساس دادههای ثبتشده، شهرستانهای قصرشیرین و سرپلذهاب با دمای ۴۶ درجه سانتیگراد، بهعنوان گرمترین نقاط استان طی روز جاری ثبت شدهاند.
زورآوند تأکید کرد: با توجه به حضور شمار زیادی از زائران اربعین در نواحی غربی استان و مناطق مرزی، اطلاع از شرایط جوی برای برنامهریزی بهتر در خدماترسانی ضروری است و توصیه میشود مسئولان خدماترسان در مرز خسروی و سایر مناطق مرزی، پیشبینیهای هواشناسی را بهطور مستمر دنبال کنند.
