به گزارش خبرنگار مهر، جت‌الاسلام حاج علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت آب به عنوان نعمت الهی، گفت: آب نشانه لطف خداوند و نمادی از طهارت و ملکوت و بهشت خدایی است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اسراف در مصرف آب، افزود: ما به مصیبتی به نام اسراف کردن دچار هستیم و شاهد ضربه ناجوانمردانه به توازن طبیعت هستیم.



وی ادامه داد: زمین گرم شده است و این وضعیت ناشی از سومدیریت‌ها، زیاده‌خواهی ثروتمندان، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و سبک زندگی مسرفانه ماست.

حاج علی‌اکبری همچنین به صدای زمین اشاره کرد و گفت: از هامون، هیرمند و زاینده‌رود و تالاب‌های شمال می‌توان صدای زمین را شنید.



خطیب نماز جمعه تهران از مردم و مسئولان خواست که برای اصلاح فرهنگ عمومی، الگوی کشت و وضعیت صنایع همکاری کنند و تصریح کرد: باید با کوه‌خواری و دست‌اندازی به منابع طبیعی برخورد جدی داشته باشیم. مسئولین توجه داشته باشند که این ناترازی‌ها نشانه‌هایی برای ماست.



وی با بیان اینکه باید دعا کنیم تا آسمان با زمین آشتی کند، افزود: دعا سنت دیرپا برای خواستن باران بوده است. هم باید دعا کنیم و هم نماز بخوانیم. صاحب‌نفسان ما باید در مصلی‌ها و مساجد نماز باران بخوانند.



حاج علی‌اکبری از مردم خواست که در روزهای پایانی ماه صفر از خداوند متعال آب بخواهند.

حجت الاسلام حاج علی اکبری در ادامه خطبه‌ها اظهار کرد: امروز به مناسبت شهادت شهید صارمی روز خبرنگار معرفی شده است و خبرنگاری شغل بسیار حساس است. برای همه عزیزان خبرنگار از خداوند توفیق می‌خواهیم که بتوانند این رسالت بزرگ را در عرصه حقیقت به شایستگی انجام دهند.

وی ادامه داد: به شهدای فلسطین و غزه نیز درود می‌فرستیم. فردا روز شهدای مدافع حرم اعلام شده است. پدیده مدافعان حرم یک پدیده عادی نیست بلکه یک ماجرای شگفت انگیز و عجیب تاریخی است. نگاه از عمق ایمان و بصیرت و شجاعت است. جوانانی که برای جوانان روزگار خودشان حجت شدند. در حالی که اکثراً تازه ازدواج کرده بودند و کودکانی در خانه داشتند. عاشقانه خود را برای دفاع از حرم رساندند تا علاوه بر حرم از جمهوری اسلامی هم دفاع کنند. خداوند متعال سردار سلیمانی عزیز را که جریان مدافعان حرم با ایشان شناخته می‌شود را با اولیا و اباعبدالله محشور کند.

وی افزود: این روزها جریان غالب بر جامعه ما اربعین است. رستاخیز اربعین که دوستان حسینی از سراسر عالم جذب می‌کند و به کربلا می‌روند. بزرگترین تجمع دینی جهان در حال برگزاری ست. این اجتماع نظیری ندارد و منحصر به فرد است. بازهم حسین (ع) و باز هم بشریت و گرفتار جهالت، بازهم کشتی حسین (ع) است که در دسترس مردم قرار می‌گیرد وان‌ها را به سوی خداوند حرکت می‌دهد.این حماسه بزرگ جلوه دیگری از اعجاز امام حسین است که بوسیله زینب کبری (س) و اما سجاد (ع) بنیانگذاری شد.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: امروز از ظرفیت اربعین برای خودسازی عالی‌ترین استفاده را می‌کنیم. این حسین (ع) است که بهشت را روی زمین در این ایمان‌های با صلابت جلوه می‌دهد. اربعین علاوه بر اینکه زیست مومنانه و اخوتی برای آن فرهنگ سازی می‌شود یک حماسه بزرگ و اقتدار افرین است و بازدارنده در برابر دشمنان است. ایجاد یک جبهه بزرگ و مبارزه علیه ظلم و استکبار است.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری در سخنانی اظهار داشت: در جریان دفاع مقدس اخیر، یک فتح الفتوح اتفاق افتاد که آن، انسجام و وحدت ملی ایرانیان بود. در یک جنگ ترکیبی که با هدف تسلیم ملت ایران برنامه‌ریزی شده بود، دشمن از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی، تحریم‌ها و عملیات روانی بهره برد و از آخرین تکنولوژی‌های اطلاعاتی و امنیتی چه در آفند و چه در پدافند و همچنین نهادهای بی‌خاصیت بین‌المللی استفاده کرد.

وی ادامه داد: دشمن به جغرافیای سیاسی ما حمله کرد و بهترین فرزندان ما را به شهادت رساند و همزمان به نظام سیاسی و اراده سیاسی ما نیز حمله کرد، اما ناباورانه با دو خط آتش مواجه شد. خروش سامانه‌های پدافند بومی، روزگار آنان را له کرد و همچنین طلوع حقیقتی به نام هویت متحد و منسجم ایرانیان را شاهد بودیم. این وحدت و انسجام ملی، فتح الفتوح دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

حاج علی‌اکبری افزود: در این انسجام، همدلی، هماهنگی و همراهی عملی وجود داشت. ما معجزه بزرگ الهی را مشاهده کردیم.

حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت: امروز شیطان با همه توان و امکانات به دنبال ضربه زدن به این مولفه اصلی یعنی وحدت است. دشمن اگر در جنگ سخت زمین گیر شد در جنگ نرم فعال‌تر در وسط میدان است.

وی ادامه داد: رهبر حکیم و عالی قدر ما به مناسبت چهلم شهدای اقتدار پیام حیات بخش را دادند و هفت تکلیف راهبردی را مشخص کردند که اولین آن حفظ وحدت و اتحاد ملی بود. آگاهی‌های عمومی را درباره شناخت ترفندهای دشمن ارتقا دهیم. امام فرمودند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: مناطق عملیاتی دشمن را با حساسیت زیر نظر بگیریم. مواقب دو قطبی سازی های شیطانی باشیم. عناصر بداخلاق و بدقلم و دوقطبی ساز را کنار بگذاریم.

وی گفت: باب گفتگو باید باز باشد و مردم و گره‌های مختلف دیدگاه‌های خود را مودبانه مطرح کنند. مسئولان هم قدر این وحدت را بدانند و برای مردم بیش از گذشته احترام قائل باشند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جنایت در غزه گفت: با سکوتی مرگبار از سوی کسانی که اسم خودشان را مسلمان گذاشته‌اند و ادعای مسلمانی دارند. جای تاسف دارد. در این میان چرا علمای اسلام سکوت کرده‌اند؟ چرا صدای مظلومیت فلسطین و غزه فریاد نمی‌شود؟