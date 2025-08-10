به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی پور ظهر یکشنبه در جریان دیدار و گفتگو با مدیر و خبرنگاران خبرگزاری مهر خراسان رضوی ضمن قدردانی از عملکرد خبرگزاری مهر استان اظهار کرد: خبرنگاران امروز نقش کلیدی در جنگ روایتها دارند و تلاشهای آنان، بهویژه در حوزه فرهنگ و آگاهیبخشی به جامعه، بسیار اثرگذار است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تلاشهای مجموعه خبرنگاران در شرایط کنونی بسیار ارزشمند است. امروز کار خبرنگار، روایت گری در میانه جنگ رسانهای است؛ جنگی که نقش تعیینکنندهای در آگاهیبخشی و انتقال واقعیتها به مردم دارد.
وی افزود: خبرگزاری مهر یکی از رسانههای اثرگذار کشور است که علیرغم اولویت اصلیاش در حوزه فرهنگ، در حوزههای دیگر نیز تلاشهای قابلتوجهی داشته و اثرگذاری مثبت خود را نشان داده است. از گزارشهای رسیده مشخص است که مجموعه خبرگزاری مهر استان توانسته جایگاه خوبی در فضای رسانهای پیدا کند.
نبیپور با تبریک روز خبرنگار و ابراز خرسندی از حضور در جمع خبرنگاران مهر گفت: حضور امروز ما بهانهای بود برای تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای شما در مسیر اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه. امیدوارم در ادامه نیز این مسیر مهم را با موفقیت طی کنید.
نظر شما