به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی راز مند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک با گرامیداشت فرارسیدن روز خبرنگار، ضمن تبریک به اصحاب رسانه، اظهار داشت: خبرنگاران چشم بیدار جامعه و زبان گویای مردم هستند و باید با التزام به صداقت، عدالت و وجدان کاری، نقش مهم خود را در مقابله با دروغ‌پردازی، شایعه‌سازی و تحریف واقعیت ایفا کنند.

حجت‌الاسلام راز مند افزود: خبرنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی الهی و اخلاقی است که اگر با نیت خالصانه و حفظ تقوای رسانه‌ای همراه شود، می‌تواند جامعه را به سوی رشد، آگاهی و اصلاح سوق دهد.

امام جمعه موقت سیریک با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید در مسیر تقویت امید، مطالبه‌گری سازنده و مقابله با فساد گام بردارند، گفت: خبرنگار حق‌گو، کسی است که نه در برابر قدرت سکوت می‌کند و نه از حقیقت‌گویی هراس دارد. چنین خبرنگاری سرمایه‌ای ارزشمند برای هر جامعه‌ای است.

توسعه صنایع کوچک نیازمند حمایت و تسهیل‌گری جدی است

حجت‌الاسلام رازمند، امام جمعه موقت سیریک در ادامه با گرامیداشت روز صنعت با اذعان به اینکه، توسعه صنایع کوچک نیازمند حمایت و تسهیل‌گری جدی است، بیان کرد: صنایع کوچک می‌توانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق تولید و کاهش وابستگی‌های اقتصادی ایفا کنند، به شرط آنکه با رویکرد تسهیل‌گرانه از سوی مسئولان حمایت شوند.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های بالقوه شهرستان سیریک در حوزه‌هایی نظیر شیلات، صنایع تبدیلی، صنایع‌دستی و کشاورزی می‌تواند با یک نگاه حمایتی و راهبردی به فرصت‌های اقتصادی واقعی تبدیل شود و نقش مؤثری در کاهش بیکاری ایفا کند.

وی در پایان خواستار همکاری جدی بانک‌ها، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط با تولید برای حمایت از واحدهای کوچک و خرد شدند.