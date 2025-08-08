  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

امام جمعه موقت سیریک: خبرنگاران باید حق‌گویان جامعه باشند

بندرعباس - امام جمعه موقت شهرستان سیریک گفت: خبرنگاران با رسالت آگاهی‌بخشی و روشنگری، باید همواره در صف اول حق‌گویی و دفاع از حقیقت در جامعه حضور داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی راز مند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک با گرامیداشت فرارسیدن روز خبرنگار، ضمن تبریک به اصحاب رسانه، اظهار داشت: خبرنگاران چشم بیدار جامعه و زبان گویای مردم هستند و باید با التزام به صداقت، عدالت و وجدان کاری، نقش مهم خود را در مقابله با دروغ‌پردازی، شایعه‌سازی و تحریف واقعیت ایفا کنند.

حجت‌الاسلام راز مند افزود: خبرنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی الهی و اخلاقی است که اگر با نیت خالصانه و حفظ تقوای رسانه‌ای همراه شود، می‌تواند جامعه را به سوی رشد، آگاهی و اصلاح سوق دهد.

امام جمعه موقت سیریک با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید در مسیر تقویت امید، مطالبه‌گری سازنده و مقابله با فساد گام بردارند، گفت: خبرنگار حق‌گو، کسی است که نه در برابر قدرت سکوت می‌کند و نه از حقیقت‌گویی هراس دارد. چنین خبرنگاری سرمایه‌ای ارزشمند برای هر جامعه‌ای است.

توسعه صنایع کوچک نیازمند حمایت و تسهیل‌گری جدی است

حجت‌الاسلام رازمند، امام جمعه موقت سیریک در ادامه با گرامیداشت روز صنعت با اذعان به اینکه، توسعه صنایع کوچک نیازمند حمایت و تسهیل‌گری جدی است، بیان کرد: صنایع کوچک می‌توانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق تولید و کاهش وابستگی‌های اقتصادی ایفا کنند، به شرط آنکه با رویکرد تسهیل‌گرانه از سوی مسئولان حمایت شوند.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های بالقوه شهرستان سیریک در حوزه‌هایی نظیر شیلات، صنایع تبدیلی، صنایع‌دستی و کشاورزی می‌تواند با یک نگاه حمایتی و راهبردی به فرصت‌های اقتصادی واقعی تبدیل شود و نقش مؤثری در کاهش بیکاری ایفا کند.

وی در پایان خواستار همکاری جدی بانک‌ها، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط با تولید برای حمایت از واحدهای کوچک و خرد شدند.

