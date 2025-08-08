  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

دین و دانش مبنای حرکت پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است

دین و دانش مبنای حرکت پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است

بویین زهرا- امام جمعه دانسفهان گفت: تحقق آرمان‌ها و تمدن‌ بزرگ جمهوری اسلامی ایران بر حول دو محور دین و دانش حرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین انصاری رامندی در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه، با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر بنیان‌های دین و دانش که جمهوری اسلامی بر آن استوار شده است و اظهار کرد: تحقق آرمان‌ها و تمدن بزرگ جمهوری اسلامی بر حول این دو محور حرکت خواهد کرد.

امام جمعه دانسفهان در ادامه به دستاوردهای اخیر جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی پرداخت و افزود: مقام معظم رهبری فرمودند مردم دنیا امروز به دستاوردهای ما در جنگ افتخار می‌کنند و اگر از دور چیزی شنیده بودند، امروز با چشمان خود این توانمندی و قدرت جمهوری اسلامی را دیدند. این اظهارات، به وضوح نشان‌دهنده اقتدار و توانمندی‌های نظامی و دفاعی ایران است که دیگر تنها در حد شنیده‌ها نیست، بلکه به صورت عینی و ملموس در میدان عمل به اثبات رسیده است.

حجت‌الاسلام انصاری با اشاره به جنگ اخیر، تأکید کرد: در این جنگ ۱۲ روزه هم دشمن و همسایگان ایران فهمیدند که دست ما پر است و قدرت ایران را دیدند و باور کردند.

وی تصریح کرد: این رویداد، نه تنها به همسایگان، بلکه به دشمنان نیز این پیام روشن را ارسال کرد که توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، به حدی رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت و این قدرت، از پشتوانه‌ای عمیق از ایمان، علم و فناوری برخوردار است.

امام جمعه دانسفهان به اهمیت خودباوری ملی در رسیدن به این جایگاه رفیع اشاره و بیان کرد: آنچه امروز ما را در این موقعیت قرار داده، ایمان راسخ به وعده‌های الهی و اعتماد به توان جوانان این مرز و بوم است. زمانی دشمن سعی می‌کرد این خودباوری را از ما بگیرد و ما را به وابستگی به شرق و غرب تشویق کند اما امروز به فضل الهی، این ملت به مرحله‌ای از بلوغ و استقلال رسیده که می‌تواند سرنوشت خود را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و بدون نیاز به قدرت‌های خارجی رقم بزند.

حجت‌الاسلام انصاری گفت: دشمن که در میدان نظامی شکست خورده، اکنون با ابزارهای دیگری مانند جنگ نرم و ترویج ناامیدی به دنبال تضعیف روحیه مردم است. باید هوشیار باشیم و با حفظ وحدت و بصیرت، توطئه‌های آنها را نقش بر آب کنیم. این پیروزی‌ها نشان داد که رمز موفقیت ما، در گرو همدلی، ولایتمداری و استقامت است و با همین ارکان، قادر به عبور از تمامی چالش‌ها خواهیم بود.

کد خبر 6554536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها