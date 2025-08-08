  1. بین الملل
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

آلمان: صادرات سلاح به اسرائیل را برای استفاده در غزه متوقف می‌کنیم

آلمان، بزرگ‌ترین حامی تل آویو در اروپا پس از تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه، اعلام کرد که سلاحی به این رژیم صادر نخواهد کرد که ممکن است در جنگ غزه استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فریدریش مرتس روز جمعه در واکنش به طرح رژیم صهیونیستی برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه بیان کرد که دولت آلمان تا اطلاع ثانوی هیچ گونه صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل را که می‌تواند در این شهر مورد استفاده قرار گیرد، تایید نخواهد کرد.

مرتس در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از رنج غیرنظامیان در نوار غزه ابراز و آزادی اسرای رژیم صهیونیستی و مذاکرات برای آتش‌بس را از اولویت‌های اصلی برلین عنوان کرد.

همزمان کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تصمیم آلمان، بسیار نگران‌کننده است. آخرین پایگاه حمایت از اسرائیل در غرب اروپا نیز سقوط کرد.

آلمان دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات به اسرائیل پس از آمریکا، با فاصله زیاد است.

این خبر در حالی منتشر می شود که انگلیس، اسپانیا، ترکیه و استرالیا از طرح کابینه رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه انتقاد کردند. همچنین این طرح برای تشدید عملیات نظامی در غزه محکومیت بین‌المللی را به همراه داشت.

