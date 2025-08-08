گفتگوی پُرتنش نتانیاهو با صدر اعظم آلمان درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که او در تماس تلفنی با صدراعظم آلمان، از تصمیم برلین برای ممنوعیت صادرات سلاح به اسرائیل ابراز ناامیدی کرده است.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «نتانیاهو در تماس با صدر اعظم آلمان مراتب ناامیدی خود را ابراز کرد. به جای حمایت از جنگ اسرائیل، علیه حماس، که وحشتناک ترین حمله علیه یهودیان را پس از هلوکاست انجام داد، آلمان، با تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل، به تروریسم حماس پاداش می دهد».

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مکالمه تلفنی بین نتانیاهو و «فریدریش مرتس» پرتنش بوده و نتانیاهو به تصمیم آلمان برای ممنوعیت فروش سلاح به اسرائیل حمله کرده و نارضایتی خود را از این موضع با توجه به تشدید تنش‌های امنیتی در غزه ابراز کرده است.

این تماس در بحبوحه انتقادات فزاینده اروپایی‌ها از سیاست‌های دولت اسرائیل در نوار غزه، به ویژه پس از تصویب طرح‌هایی برای اشغال کامل نوار غزه، صورت می‌گیرد.