یکی از اراذل شرق تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس اطلاعات پایتخت، چندی پیش مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات، اخباری را در خصوص درگیری و نزاع اراذل و اوباشی در خاک سفید تهران دریافت کرده و سریعاً پیگیری خبر را در دستور کار خود قرار دادند.

مأموران با انجام تحقیقات پلیسی خود عامل اصلی درگیری را شناسایی کردند که از اوباش نامدار منطقه بوده که پس از درگیری متواری شده که با تلاش شبانه روزی مأموران پاتوق متهم در غرب استان تهران (شهریار) شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی متهم در پاتوقش دستگیر شد. متهم دستگیر شده پس از اعتراف به جرم خود و تکمیل پرونده به دادسرا برای تعیین و تکلیف قضائی معرفی شد.

پلیس اعلام کرد: با عاملان نا امنی شهروندان با شدیدترین برخورد، پلیس مواجه خواهند شد.