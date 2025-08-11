  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

یکی از اراذل شرق تهران دستگیر شد

یکی از اراذل شرق تهران دستگیر شد

پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری یک شرور به اتهام نزاع و درگیری در محله خاک سفید تهران شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس اطلاعات پایتخت، چندی پیش مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات، اخباری را در خصوص درگیری و نزاع اراذل و اوباشی در خاک سفید تهران دریافت کرده و سریعاً پیگیری خبر را در دستور کار خود قرار دادند.

مأموران با انجام تحقیقات پلیسی خود عامل اصلی درگیری را شناسایی کردند که از اوباش نامدار منطقه بوده که پس از درگیری متواری شده که با تلاش شبانه روزی مأموران پاتوق متهم در غرب استان تهران (شهریار) شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی متهم در پاتوقش دستگیر شد. متهم دستگیر شده پس از اعتراف به جرم خود و تکمیل پرونده به دادسرا برای تعیین و تکلیف قضائی معرفی شد.

پلیس اعلام کرد: با عاملان نا امنی شهروندان با شدیدترین برخورد، پلیس مواجه خواهند شد.

کد خبر 6557478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها