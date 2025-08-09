جعفر شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، پروژههای متعددی در حوزه احداث، بهسازی و روکش آسفالت راههای فرعی و روستایی با مشارکت مردم و دستگاههای محلی در سطح استان به اجرا درآمده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی با بیان اینکه این اقدامات در قالب پروژههای مشارکتی و با هدف بهبود زیرساختهای ارتباطی و ارتقای سطح خدماترسانی در مناطق روستایی انجام شده، افزود: در مجموع، ۴۰.۲ کیلومتر عملیات زیرسازی، ۲۵.۷ کیلومتر آسفالت و ۶ دستگاه ابنیه فنی در قالب پروژههای احداث و آسفالت انجام شده است.
وی جزئیات پروژههای اجرایی را اینگونه تشریح کرد: احداث و آسفالت جاده قدیم بجستان به فخرآباد و باغات به طول ۵ کیلومتر، احداث محور نوق به انارستانک به طول ۶ کیلومتر، احداث راه مرزی چاه گز به موسیآباد به طول ۹ کیلومتر و احداث راه روستایی قشلاق، دهنه چهل، قلعه نو، یکهبید به چنارسوخته به جهانگیر، و گراتی از جمله پروژههای شاخص محسوب میشود.
شهامت همچنین از اجرای پروژههایی همچون اصلاح مسیر شایع، آسفالت راه دهنو به هاشمآباد به دستجرد آقابزرگ، و عملیات ابنیه فنی در مسیر میدان بسیج به سهراهی رامشین (اسید سیتریک) خبر داد و گفت: اجرای این طرحها نقش مؤثری در تسهیل تردد، کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی محورها داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی در ادامه از اجرای پروژههای متعدد روکش آسفالت مشارکتی نیز خبر داد و گفت: در این بخش، ۳۶.۲ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای فرعی و روستایی اجرا شده است.
وی افزود: محورهای شاخص این بخش شامل روکش آسفالت محور مرزی چاه گز به موسیآباد به طول ۱۷ کیلومتر، نوده به شیخلو به طول ۸.۵ کیلومتر، روداب به ملوند به طول ۵.۳ کیلومتر، نیلشهر به منصوریه و تعریض و روکش آسفالت محور حکمآباد به نقاب است.
شهامت با تأکید بر اهمیت مشارکتهای مردمی در اجرای پروژههای عمرانی تصریح کرد: توسعه پایدار راههای روستایی، نهتنها منجر به بهبود معیشت و رفاه ساکنان این مناطق میشود، بلکه یکی از مؤلفههای کلیدی در ایجاد عدالت فضایی و کاهش شکاف شهری و روستایی به شمار میآید.
