وصله پوشیدنی فشار خون دقیق را رصد می کند

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، فشاخون بالا که به «قاتل خاموش» نیز مشهور است ریسک بیماری های قلبی، سکته و دیگر چالش های جدی سلامتی را افزایش می دهد. بنابراین رصد مداوم این شرایط بسیار حیاتی است، هرچند دستگاه های معمول برای این اقدام چندان کارآمد نیستند.

دستگاه های رصدفشار خون که روی مچ دست بسته می شود، حجیم است و فقط قادر به یکبار خوانش این نشانگر است. استفاده روزانه از آنها چندان راحت نیست و احتمالا اگر به طور نادرست بسته شود یا هنگامیکه بیمار با استرس روبرو است، نتایجی غیر دقیق نشان دهد.

چنین محدودیت هایی سبب می شوند رصد فشار خون طی فعالیت های نرمال، ورزش یا خواب سخت شود. اکنون گروهی از محققان دانشگاه ملی سئول راه حلی برای این روند یافته اند. آنها به رهبری سئونگ هوان کو یک وصله الکترونیکی نرم که روی پوست می چسبد، ابداع کرده اند که می تواند فشار خون را به طور واقعی رصد کند.

این وصله مانند یک بانداژ روی پوست می چسبد و با اتکا بر روشی متفاوت از دستگاه های فشار خون، این نشانگر بدن را می سنجد. گجت پوشیدنی مذکور تاخیر اندک بین سیگنال های الکتریکی قلب را که بلا درنگ به مچ دست می رسد و همچنین پالس مکانیکی که اندکی پس از پمپاژ خون به رگ ها احساس می شود را می سنجد.

هنگامیکه فشار خون بالا می رود، این تاخیر کوتاه تر و هنگامیکه پایین می آید، طولانی تر می شود. رصد این حرکات نامحسوس پوست نیاز به یک حسگر بسیار حساس و انعطاف پذیر دارد. تیم محققان از فلز مایع استفاده کردند که در دمای اتاق مایع می ماند و رسانای الکتریسیته است. علاوه بر آن این فلز مایع انعطاف پذیری مشابه پوست انسان دارد. با این حال، کشش سطحی بالای آن باعث می‌شود شکل‌دهی به مدارهای دقیق دشوار باشد.

برای رفع این مشکل، پژوهشگران از روشی به نام «زینترینگ لیزری» استفاده کردند که طی این فرایند ذرات فلز مایع با پرتو لیزر به یکدیگر جوش می خورند. به این ترتیب، آنها توانستند مدارهای ظریف و انعطاف‌پذیر را دقیقاً در محل مورد نیاز و بدون استفاده از مواد شیمیایی اضافی ترسیم کنند.

وصله حاصل را می توان تا ۷ برابر طول طبیعی آن کشید. همچنین این گجت می تواند ۱۰ هزار چرخه کشش را بدون کاهش عملکرد تحمل کند. این ابزار پوشیدنی در آزمایش ها تغییرات فشار خون را قبل و بعد از تمرین به سرعت ردیابی کرد وعملکرد آن بهتر از دستگاه های فشار سنج معمول است.