کمیته نظارت بهداشتی و شرعی ایام اربعین در بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی سیمرونی صبح روز شنبه در نشست کمیته استانی نظارت بهداشتی و شرعی در ایام اربعین اظهار کرد: در خصوص تسهیل در فرآیند نظارت بهداشتی و شرعی در سطح شهرستان‌ها با همکاری نهادها و ادارات مرتبط در راستای تأمین و تضمین سلامت و حلیت فرآورده‌های پروتئینی تاکید داریم.

وی اضافه کرد: اکیپ‌های عملیاتی دامپزشکی همچون دیگر ایام خاص نظیر عید نوروز، ماه مبارک رمضان و تاسوعا و عاشورا در ایام اربعین حسینی با ۱۳ اکیپ ثابت، ۱۷ اکیپ سیار، ۱۱ دامپزشک، ۳۲ بازرس بهداشت گوشت و ۱۰ ناظر شرعی هم در دستور کار قرار دارد.

معاون سلامت دامپزشکی استان بوشهر بیان کرد: هدف از حضور دامپزشکی در این ایام به منظور کمک و تسهیل و بهبود وضعیت در امورات بهداشتی و شرعی است که مشاوره‌های بهداشتی لازم نیز در دستور کار قرار دارد.

دکتر سیمرونی تاکید کرد: با توجه به گرمای هوا لاشه‌های کشتاری ترجیحاً در کشتارگاه‌ها انجام و پیش سردگذاری لاشه‌ها و پس از طی جمود نعشی مدنظر قرار گیرد و در صورت کشتار در خارج از کشتارگاه تحت نظارت بهداشتی و شرعی همکاران دامپزشکی حتماً قبل از مصرف ۲۴ ساعت لاشه‌ها در دمای یخچالی نگهداری شود.

وی افزود: سیاستگذاری، برنامه ریزی و راهبری در بحث نظارت بهداشتی و شرعی در ایام اربعین و آموزش‌ها و اطلاع رسانی لازم در جهت آگاهی سازی عموم مردم و زائرین حسینی را مدنظر قرار داده‌ایم.