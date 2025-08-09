به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی صبح امروز در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون‌های انرژی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی از خط انتقال آب سد طالقان در جمع خبرنگاران افزود: با وجود محدودیت منابع و ظرفیت تولید آب، تمام تلاش‌ها با کار مهندسی دقیق در حال انجام است تا آب شهرهای تهران، قزوین و کرج تأمین شود.

وی با قدردانی از تلاش پیمانکاران و دست‌اندرکاران این پروژه اظهار کرد: نتایج اقدامات انجام شده تاکنون مطلوب بوده اما نیاز است همه دستگاه‌ها و مردم دست به دست هم دهند تا این طرح با موفقیت به سرانجام برسد.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: طبق اهداف پروژه انتقال آب سد طالقان، بخشی از آب این سد به استان‌های قزوین، البرز و تهران اختصاص می‌یابد که سهم تهران در ۲ فاز جدید جدا از فاز قدیم، حدود ۲ تا ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه خواهد بود و این میزان می‌تواند بخشی از نیاز این کلانشهر را تأمین کند.

وزیر نیرو با بیان اینکه باید خود را با شرایط خشکسالی سازگار کنیم، ادامه داد: منابع آب کشور محدود است و این محدودیت در تمام شهرها با توجه به اقلیم ایران وجود دارد، بنابراین برنامه‌ریزی‌ها باید متناسب با بارگذاری جمعیتی، الگوهای مصرف و نیازهای صنعتی انجام شود.

اعضای کمیسیون‌های انرژی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی به همراه وزیر نیرو و استاندار البرز امروز از تأسیسات آبرسانی کرج بازدید کردند.