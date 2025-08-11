سفر وزیر انرژی جولانی به بغداد با محوریت انتقال نفت عراق به مدیترانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع عراق، یاسین شریف الحجیمی، کاردار سفارت عراق در دمشق از سفر محمد البشیر، وزیر انرژی سوریه به بغداد خبر داد.

الحجیمی بیان کرد: البشیر بنا بر دعوت رسمی از جانب حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق فردا به بغداد سفر خواهد کرد.

وی افزود: هدف از سفر این مقام سوری ایجاد تفاهماتی بر سر انتقال نفت عراق از طریق اراضی سوریه و بندر بانیاس به دریای مدیترانه است.

کاردار سفارت عراق در دمشق در ادامه گفت: البشیر در طی این سفر با عون ذیاب، وزیر منابع آبی عراق به منظور ایجاد یک طرح و تفاهماتی پیرامون موضوع کم آبی و کاهش رهاسازی آب در رود فرات از ۵۰۰ متر مکعب در هر ثانیه به ۳۰۰ متر مکعب در هر ثانیه دیدار خواهد کرد.