استان کرمان به سمت توسعه هوش مصنوعی تغییر جهت داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در نشست نخبگان استان کرمان با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد نخبگان، با اشاره به ظرفیتهای علمی گسترده کرمان گفت: در استان کرمان پنج دانشگاه علوم پزشکی و چند دانشگاه دولتی در شهرستانهای مختلف فعال هستند.
وی افزود: وجود سه پارک علم و فناوری در دانشگاه هایتک و پارک استان، به همراه بنگاههای اقتصادی بزرگ، پشتوانهای قوی برای حمایت و جذب نخبگان در طرحهای اقتصادی به شمار میرود.
استاندار کرمان با تأکید بر لزوم ساماندهی و مدیریت هماهنگ ظرفیتهای علمی و اقتصادی استان کرمان، از راهاندازی شوراهای توسعه منطقهای، تشکیل اتاق فکر آب و برنامهریزی برای سرآمدی در حوزه هوش مصنوعی به عنوان مسیرهای اصلی بهرهگیری از توان نخبگان در توسعه این استان خبر داد.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و مدیریت هماهنگ برای بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتها افزود: تحقق این مهم نیازمند همکاری مسئولان استانی و راهبریهای کلان در جهت ایجاد تعاملات چندجانبه میان نخبگان، دولت و بخش خصوصی است
طالبی، به تشکیل «اتاق فکر آب» در استان کرمان بهعنوان نمونهای موفق از بهرهگیری از ظرفیت نخبگان اشاره کرد و با بیان اینکه در موضوعات چالشی همچون انتقال آب و بهرهوری از منابع آبی باید از نظرات و همفکری نخبگان در تعامل با دستگاههای مرتبط استفاده شود، گفت: در استان کرمان نمونههای متعددی از این چالشها وجود دارد که میتواند بستر مناسبی برای مشارکت فکری و اندیشهورزی نخبگان در حل مسائل مختلف استان فراهم کند.
استاندار کرمان از برنامهریزی برای راهاندازی شوراهای توسعه منطقهای خبر داد و گفت: این شوراها در قالب پنج منطقه شامل جنوب، شرق، غرب، شمال و مرکز استان با مشارکت نخبگان همان مناطق تشکیل خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت جامعه نخبگی استان افزود: تا جایی که توان نخبگان کرمان اجازه دهد، زمینه برای مشارکت فکری و اندیشهورزی آنان در موضوعات مختلف استان فراهم خواهد شد.
استاندار کرمان همچنین به برگزاری بزرگترین رویداد هوش مصنوعی کشور در استان کرمان اشاره کرد و گفت: از رهگذر این رویداد استعدادهای تازهای شناسایی شد و ظرفیتهای ارزشمندی در استان نمایان گردید. به همین دلیل، جهتگیری استان به سمت توسعه هوش مصنوعی تغییر یافته و برنامهریزیهایی در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
طالبی، با اشاره به تدوین سند «کرمان برفراز» برای تحرکبخشی به روند توسعه استان، اقتصاد دانشبنیان را یکی از اولویتهای راهبردی این سند عنوان کرد.
وی با بیان اینکه کشف استعدادها و ظرفیتهای استان در حوزه هوش مصنوعی و برنامهریزی برای سرآمدی در این عرصه در دستور کار قرار گرفته است، افزود: توجه به فناوریهای نوین میتواند مسیر توسعه استان را شتاب بخشد.
استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه سرمایهگذاری در بنیاد نخبگان برای استان کرمان پاسخی شایسته خواهد داشت و مسئولان استان، دانشگاهها و بخش خصوصی آمادگی کامل برای حمایت و پشتیبانی از این برنامهها را دارند.
طالبی، با اشاره به موقعیت جغرافیایی و فرصتهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، ظرفیتهای معدنی، صنایع معدنی، کشاورزی هوشمند، گردشگری، انرژیهای نو و گیاهان دارویی بهویژه در بخش سلامت را از جمله مزیتهای منحصربهفرد کرمان بر شمرد.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی استان تبدیل کرمان به مرکز ارائه خدمات برتر پزشکی و سلامت در کشور است، ابراز امیدواری کرد این نشست نقطه عطفی در فعالیتهای بنیاد نخبگان در استان باشد و مسیر توسعه کرمان را شتاب دهد.
نظر شما