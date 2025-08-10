به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تمرین شمس، هفتمین نشست از سلسله نشستهای «دوشنبههای کتاب» روز دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۹ با موضوع تحلیل و بررسی نمایشنامه «ناکجا» نوشته هارولد پینتر برگزار میشود.
در این نشست، مرتضی نوری (دکترای فلسفه، کارگردان و مدیر انتشارات شبخیز)، یلدا واشقانی فراهانی (مترجم) و سعیدرضا خوششانس (نویسنده و منتقد) به گفتگو و تبادل نظر درباره این اثر میپردازند.
«ناکجا» از جمله آثار شاخص پینتر به شمار میرود که با رویکردی خاص به مفاهیم فلسفی و روابط انسانی، فضای منحصربهفردی را خلق کرده و در ردیف متون برجسته تئاتر معاصر جای گرفته است.
این برنامه در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، کوچه گودرز، بنبست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار میشود و حضور برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.
نظر شما