  1. هنر
  2. تئاتر
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

نمایشنامه «ناکجا» در خانه تمرین شمس بررسی می‌شود

هفتمین نشست «دوشنبه‌های کتاب»، خانه تمرین شمس به بررسی نمایشنامه «ناکجا» هارولد پینتر اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تمرین شمس، هفتمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های کتاب» روز دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۹ با موضوع تحلیل و بررسی نمایشنامه «ناکجا» نوشته هارولد پینتر برگزار می‌شود.

در این نشست، مرتضی نوری (دکترای فلسفه، کارگردان و مدیر انتشارات شب‌خیز)، یلدا واشقانی فراهانی (مترجم) و سعیدرضا خوش‌شانس (نویسنده و منتقد) به گفتگو و تبادل نظر درباره این اثر می‌پردازند.

«ناکجا» از جمله آثار شاخص پینتر به شمار می‌رود که با رویکردی خاص به مفاهیم فلسفی و روابط انسانی، فضای منحصربه‌فردی را خلق کرده و در ردیف متون برجسته تئاتر معاصر جای گرفته است.

این برنامه در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، کوچه گودرز، بن‌بست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

کد خبر 6556059

