  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

بیانیه ۵ کشور عضو شورای امنیت علیه صهیونیست‌های اشغالگر

بیانیه ۵ کشور عضو شورای امنیت علیه صهیونیست‌های اشغالگر

پنج کشور عضو شورای امنیت در بیانیه‌ای مشترک علیه صهیونیست‌های اشغالگر تصریح کردند: طرح اسرائیل برای توسعه عملیات در غزه از نقض قوانین بین المللی بشردوستانه حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک علیه صهیونیست‌های اشغالگر تصریح کردند: اسرائیل تصمیم به گسترش عملیات نظامی خود در غزه گرفته است. طرح اسرائیل برای توسعه عملیات در غزه از نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه حکایت دارد.

در بیانیه مشترک این ۵ کشور اروپایی علیه اشغالگران قدس آمده است: از اسرائیل می‌خواهیم تا فوراً از تصمیم خود برای گسترش عملیات دست بکشد و آن را اجرایی نکند. هرگونه تلاش اسرائیل برای الحاق یا گسترش شهرک‌ها، غیرقانونی است.

این بیانیه مشترک اضافه می‌کند: گسترش عملیات در غزه، همه غیرنظامیان و اسیران (اسرای صهیونیست نزد حماس) را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کد خبر 6556665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها