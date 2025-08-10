به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک علیه صهیونیست‌های اشغالگر تصریح کردند: اسرائیل تصمیم به گسترش عملیات نظامی خود در غزه گرفته است. طرح اسرائیل برای توسعه عملیات در غزه از نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه حکایت دارد.

در بیانیه مشترک این ۵ کشور اروپایی علیه اشغالگران قدس آمده است: از اسرائیل می‌خواهیم تا فوراً از تصمیم خود برای گسترش عملیات دست بکشد و آن را اجرایی نکند. هرگونه تلاش اسرائیل برای الحاق یا گسترش شهرک‌ها، غیرقانونی است.

این بیانیه مشترک اضافه می‌کند: گسترش عملیات در غزه، همه غیرنظامیان و اسیران (اسرای صهیونیست نزد حماس) را در معرض خطر قرار می‌دهد.