هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای ۳ استان شرقی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ظفری از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی از ۱۸ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خبر داد.
وی با اشاره به ابلاغیه شماره ۸۵۵۲۰ مورخ ۱۸ مرداد به مدیران کل مدیریت بحران این استانها گفت: بر اساس این هشدار، ضمن تشکیل جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در سطح استان و شهرستانها، آمادهباش کامل به اعضای این ستاد اعلام شده و مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این اقدامات شامل احتیاط در ترددها بهویژه سفرهای بینشهری، پرهیز بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره، اطمینان از استحکام سازههای موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، لغو پروازهای سبک شامل گلایدر و بالگرد، توقف فعالیتهای عمرانی و همچنین آمادگی کامل مراکز بهداشتی و امدادی است.
سخنگوی مدیریت بحران کشور تأکید کرد: همه دستگاههای مسئول موظفند تا پایان دوره پیشبینیشده، تدابیر پیشگیرانه را بهطور کامل اجرا و از هرگونه اقدام پرخطر خودداری کنند.
