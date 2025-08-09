به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در یادواره ۱۲ شهید رسانه جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: به مناسبت روز خبرنگار، یاد و خاطره شهدای خبرنگار، فرمانداران شهید، دانشمندان شهید و شهدای رسانهای جنگ ۱۲ روزه را گرامی میداریم.
وی افزود: خبرنگاران جایگاهی کلیدی در ارتقای جایگاه اجتماعی جامعه دارند و رسانه حلقه اتصال مستحکم میان مردم و حاکمیت است.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: هر جا قد خبرنگاران را بلند تعریف کنیم، به همان میزان اطلاعرسانی، بینش اجتماعی و دستاوردهای جامعه ارتقا پیدا میکند، خبرنگاران در طول ۴۶ سال گذشته همراه مردم و نظام بودهاند، شهید دادهاند، سختیها را تحمل و در میدان اطلاعرسانی مجاهدت کردهاند، اما هنوز در تراز جمهوری اسلامی، جایگاه و معیشت خبرنگاران آنگونه که باید تأمین نشده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیچیدگی شرایط امروز گفت: خبرنگاری امروز نیازمند دقت، تدبیر و بصیرت است؛ اینکه چه بگوییم، چه نگوییم و چگونه بگوییم اهمیت بالایی دارد. دشمن امروز جنگ تمامعیار رسانهای بهویژه در فضای مجازی را علیه ما به راه انداخته و باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و شیوههای جدید اطلاعرسانی مقابله کرد.
وی با اشاره به آیه ۶۰ سوره احزاب و خطر ایجاد «تشویش اذهان عمومی» تأکید کرد: منافقان بیماردلان با پخش اخبار دروغ و شایعات سیاسی و نظامی، در پی ایجاد ترس و تزلزل در جامعهاند. امروز نیز همان روش صدر اسلام توسط دشمن با انتشار اخبار تحریفشده یا ظاهراً مثبت اما مسموم دنبال میشود.
نماینده مردم همدان تصریح کرد: خبر باید پیش از انتشار تصفیه و تحلیل شود تا به ابزاری برای تضعیف روحیه مردم تبدیل نشود. خبرنگاران، سیاسیون و فعالان اجتماعی باید قدرت تحلیل، بصیرت و پیروی از ولایت را توأمان داشته باشند تا در فضای غبارآلود امروز دچار خطا نشوند.
حاجیبابایی ادامه داد: رهبری به دلیل اشراف اطلاعاتی دقیق، تصمیماتی میگیرند که شاید برای برخی هضم آن دشوار باشد، اما ولایتپذیری واقعی یعنی پذیرش این تصمیمات حتی زمانی که تحلیل شخصی ما کامل نیست.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط منطقه گفت: حزبالله لبنان و غزه امروز در اوج قدرت ایستادهاند و خیزش دشمنان علیه آنان نشان از اقتدارشان دارد. همه ما باید امید واقعی را در جامعه تقویت کنیم و اجازه ندهیم کوچکترین خدشهای به وحدت کشور و استان وارد شود.
نایب رئیس مجلس گفت: رسانهها با وحدت، دقت و امیدآفرینی میتوانند در این جنگ تمامعیار رسانهای نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
نظر شما