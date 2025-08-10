افتتاح ۱۶ طرح عمرانی پس از اربعین؛ اراک پیشتاز در توسعه ناوگان برقی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی در بازدید از خبرگزاری مهر استان مرکزی، با تأکید بر نقش بی بدیل خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، اظهار کرد: ملت ایران در سختترین شرایط از هویت اسلامی و ملی خود دفاع کرد و رسانهها در بازتاب این ایستادگی نقش مهمی ایفا کردند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران صدای رسای مردم در بزنگاههای تاریخ هستند، افزود: از آغازین روزهای انقلاب اسلامی تاکنون، رسانهها با بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی، همواره با سرعت و دقت در انتقال اخبار نقشآفرینی کردهاند.
محمودی تصریح کرد: خبرنگاران با رویکردی مسئولانه و حرفهای، همواره در کنار مردم ایستادهاند و نقشی مؤثر در افزایش آگاهی عمومی و اعتماد اجتماعی ایفا کردهاند؛ جایگاهی که شایسته تقدیر و حمایت است.
اراک در مسیر توسعهای آرام، روان و مردمی حرکت میکند
شهردار اراک با اشاره به پروژههای شهری گفت: «پروژه "شهر هموار" با هدف بهسازی و آسفالتریزی معابر شهری در حال اجرا است و بخشهای نهایی آن تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: همچنین پروژه "شهر روان" در دستور کار قرار دارد که با تمرکز بر تسهیل عبور و مرور شهروندان به ویژه برای معلولان و مادران دارای کالسکه اجرا خواهد شد.
محمودی تصریح کرد: اراک با وجود اینکه به ازای هر یکهزار نفر تنها یک پاکبان دارد، در زمره تمیزترین شهرهای کشور قرار گرفته است و این در حالی است که برخی شهرهای شمالی مانند به ازای هر ۵۰۰ نفر یک نیروی خدمات شهری دارند.
محمودی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردمی در توسعه شهری گفت: در حوزه زیباسازی شهری، دانشجویان معماری با همکاری دانشگاهها در طراحی المانهای شهری مشارکت دارند و این مشارکت موجب کاهش هزینهها و ارتقای کیفی فضاهای عمومی خواهد شد.
وی تاکید کرد: انتظار میرود شهروندان در امور شهری، با رفتارهای فرهنگی و مسئولانه در حفظ نظم، نظافت و زیبایی شهر اراک سهیم باشند.
۱۶ پروژه عمرانی مهم اراک پس از ایام اربعین به بهرهبرداری میرسد
شهردار اراک با اشاره به پروژههای عمرانی آماده بهرهبرداری در این شهر گفت: برنامهریزی شده بود که ۱۶ پروژه شهری از جمله مجتمع آفتاب، لندفیل مهندسی زباله، ساختمانهای اداری، زمینهای چمن مصنوعی و پلهای عابر پیاده در تاریخ ۲۲ خرداد با حضور وزیر کشور افتتاح شود اما به دلیل شرایط آمادهباش امنیتی، این مراسم به زمان دیگری موکول شد.
وی ادامه داد: مجتمع تجاری آفتاب پس از ۱۸ ماه فعالیت عمرانی به مرحله تکمیل رسیده و هماکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارد، ضمن اینکه برنامهریزی برای واگذاری واحدهای تجاری این مجموعه نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
محمودی تصریح کرد: لندفیل مهندسی پسماند با هدف مدیریت اصولی زباله و جلوگیری از نفوذ شیرابهها به سفرههای زیرزمینی، آماده افتتاح است و ظرفیت آن پاسخگوی نیاز سه تا چهار سال آینده شهر اراک خواهد بود.
اراک پیشتاز در توسعه ناوگان برقی شهری در میان شهرداریهای کشور
شهردار اراک با اشاره به ایستگاه شارژ برقی اتوبوسهای شهری اظهار کرد: یکی از بزرگترین ایستگاههای شارژ اتوبوس برقی در غرب کشور با ظرفیت سه مگاوات و بیش از ۱۴ نازل شارژ در اراک راهاندازی شده است.
وی افزود: این پروژه گام بزرگی در جهت حملونقل پاک و توسعه ناوگان برقی کشور محسوب میشود و شهرداری اراک در این حوزه پیشتاز بوده است.
محمودی با اشاره به برخی رقابتهای نابرابر میان کلان شهرها در زمینه برقی سازی ناوگان تصریح کرد: برخی شهرها بدون تجربه میدانی وارد خرید ناوگان برقی شدهاند، در حالی که اراک با نگاه برنامهمحور، زیرساختهای لازم را فراهم کرده و اکنون در مسیر بهرهبرداری واقعی قرار دارد.
اراک آماده استقبال از هفته دفاع مقدس با بستهای از پروژههای عمرانی و فرهنگی
شهردار اراک گفت: اصلاح هندسی معابر، تکمیل پلهای عابر قدیمی، ساخت فرهنگسرای قنات، احداث پارک آبی جدید، ساختمان اداری منطقه شهر صنعتی، پروژه فود استریت و راهاندازی دو شهرداری ناحیهای در مناطق ۲ و ۳ از دیگر پروژههایی هستند که به بهرهبرداری رسیدهاند و یا در مراحل نهایی تکمیل قرار دارند.
وی افزود: با برنامهریزی انجامشده، این پروژهها پس از ایام اربعین و در هفته دفاع مقدس به صورت تدریجی و با حضور مسئولان ملی به بهرهبرداری خواهند رسید.
محمودی با اشاره به پروژههای فرهنگی، تفریحی و عمرانی در حال اجرا، از بهسازی و توسعه پارک جنگلی باهنر به عنوان یکی از نمونههای موفق در ارتقای فضاهای عمومی یاد کرد و گفت: بازسازی و ساماندهی پارک جنگلی باهنر به شکلی انجام شده که تغییرات آن به وضوح قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: بخشهایی از پارک از جمله نمازخانه نیز آماده بهرهبرداری است و بازدید شهروندان از این مجموعه نشاندهنده استقبال عمومی و تأثیر مثبت این اقدامات است.
محمودی با اشاره به پروژههای آماده افتتاح در هفته دولت و فاصله زمانی آن با هفته دفاع مقدس افزود: تعدادی از پروژههای عمرانی و فرهنگی در هفته دولت در این بازه زمانی افتتاح خواهند شد.
پروژههای عمرانی اراک با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی و پدافندی در حال تکمیل است
شهردار اراک گفت: عملیات ساخت پل جدید در مسیر ورودی آرامستان به طور رسمی آغاز شده است، ضمن اینکه این پل با طراحی بیضی و دورانی، به منظور ساماندهی و کاهش بار ترافیکی منطقه اجرا خواهد شد.
وی افزود: همچنین پروژههای دیگری نظیر پل فیجان و پل اصناف نیز با تلاش شبانه روزی نیروهای فنی در حال تکمیل هستند.
محمودی به اجرای پروژههای مشارکتی از جمله تجهیز پایگاههای ورزشی–پدافندی در سطح شهر نیز اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از فضاهایی که در گذشته جنبه پدافندی داشتهاند، امروز با حفظ آن عملکرد، به صورت چند منظوره و ورزشی بازطراحی شدهاند تا در مواقع بحران قابل بهرهبرداری باشند.
وی تاکید کرد: فرهنگ و هویت شهری، جزو سرمایههای اجتماعی حیاتی محسوب میشود که تقویت آن مستلزم برنامهریزی دقیق و تولید محتوای هدفمند است.
محمودی افزود: موضوعاتی نظیر جهاد تبیین، باید با محتواهای دقیق، هدفمند و مردمی دنبال شود و نگاه ما به این مقوله باید عمیق، علمی و ماندگار باشد.
شهردار اراک با اشاره به اهمیت توسعه پروژههای فرهنگی در مناطق حاشیه شهر گفت: ساخت فرهنگسراها و توسعه فضاهای فرهنگی در محلات کمتر برخوردار، موجب افزایش احساس تعلق شهروندان به شهر و ارتقای مشارکت اجتماعی آنان میشود.
