به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و به جهت خدمترسانی مطلوب به شهروندان به ویژه دانشآموزان و دانشجویان و روانی جریان ترافیک شروع سال تحصیلی، اولین جلسه کمیته تخصصی ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴ در معاونت حمل و نقل و ترافیک با موضوع مدیریت ترافیک آغاز سال تحصیلی صبح امروز با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف برگزار شد.
کنترل پیک ترافیک صبحگاهی مهرماه با شناورسازی ساعات کاری و جلوگیری از برگزاری نمایشگاهها
مهدی گلشنی، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، با اشاره به آغاز اجرای طرح «استقبال از مهر» گفت: امسال پنجمین سالی است که در خدمت همکاران و شهروندان هستیم و موضوع ترافیک مهرماه به عنوان یکی از دغدغههای اصلی ما مطرح است. تجربه سالهای گذشته باید ما را به سمت تصمیمات بهتر هدایت کند.
وی با تأکید بر اینکه مصوبه استقبال از مهر بر عهده شهرداری تهران است، افزود: شیوه اجرای این فرآیند توسط آقای هرمزی آغاز میشود و شامل تشکیل ستادهای اصلی، کمیتههای معین مناطق، شرکتها و سازمانها و همچنین کارگروههای تخصصی است. پیگیری اجرای مصوبات جلسات ستادها و کارگروهها نیز در دستور کار قرار دارد.
گلشنی با اشاره به محورهای کلی این طرح گفت: روانسازی ترافیک، ساماندهی سرویس مدارس و ارتقای کیفی حملونقل عمومی از مهمترین موضوعاتی است که به طور ویژه دنبال میشود.
به گفته وی، عمده پیک ترافیک مهرماه ناشی از سفرهای تحصیلی و شغلی است: اگر بتوانیم پیک ترافیکی ساعات ۷ تا ۹ صبح را کنترل کنیم، نمودار ترافیک را نیز میتوانیم کنترل کنیم. در مهرماه، ۲۶ درصد سفرها تحصیلی و ۶۲ درصد شغلی هستند.
مدیرکل حملونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران سه مرحله اصلی اجرای طرح را شامل ۱. برنامهریزی و تشکیل جلسات هماهنگی ستاد استقبال از مهر و ارسال رئوس برنامههای مصوبات شورای ترافیک شهر تهران. ۲. اجرای اقدامات از ۱۵ مردادماه تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴. ۳. ارائه گزارش مصور اقدامات اجرایی به اداره کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ دانست.
وی در ادامه افزود: سه سال است تصمیم گرفتهایم که در مهرماه هیچ نمایشگاهی برگزار نشود، اما تاکنون توجهی به این موضوع نشده و برگزاری نمایشگاهها یک عامل مضاعف بر ترافیک مهرماه است. اگر نمایشگاهها برگزار نشوند، کنترل ترافیک آسانتر خواهد بود.
گلشنی با اشاره به تجربه سال گذشته در خصوص شناورسازی ساعات کاری ادارات گفت: در نهایت این موضوع در شهرداری تهران به تصویب نرسید و اجرا نشد، اما ارزیابیها نشان میدهد که شناورسازی ساعتها میتواند پیک سفرهای صبحگاهی را به شکل مناسبتری توزیع کند.
به گفته وی، تعداد سفرهای صبحگاهی تهران یک میلیون و ۸۵۰ هزار سفر است که ۸۸ درصد آن شغلی و تحصیلی است. برنامهریزی برای کاهش یا انتقال این سفرها به ساعات دیگر میتواند نتایج بسیار بهتری در بهبود شاخصهای ترافیکی شهر تهران داشته باشد.
بر اساس مطالعات انجام شده، اعمال سیاست شناورسازی ساعات کاری موجب کاهش سفرهای کاری در ساعات اوج صبح شده و به بهبود وضعیت شبکه حملونقل شهر منجر شده است.
گلشنی تأکید کرد: پیشنهاد سازمان حمل و نقل و ترافیک، استمرار این سیاست در نیمه دوم سال است تا بتوانیم شاهد بازتوزیع مناسب سفرها و کاهش فشار بر شبکه حملونقل باشیم.
رویکرد جدید شهرداری در حوزه حمل و نقل هوشمند
پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، با اشاره به رویکرد جدید شهرداری در حوزه حمل و نقل هوشمند گفت: امسال تمرکز ویژهای بر همکاری با تاکسیهای اینترنتی خواهیم داشت. تاکسیهای اینترنتی در حال حرکت به سمتی هستند که سرویسهای همراه خود را توسعه دهند و این موضوع میتواند به بهبود خدمات حمل و نقل شهری کمک کند.
وی افزود: در همین راستا، مصوبه مربوط به شناوری ساعات کاری را که پیشتر توسط دولت مطرح شده بود پیگیری میکنیم تا به مرحله اجرا برسد. این اقدام میتواند در کاهش ترافیک ساعات پیک و مدیریت مصرف انرژی مؤثر باشد.
علیمردانی با اشاره به اهمیت نظارت و کنترل بر مصرف سوخت و انرژی در ناوگان حمل و نقل، تصریح کرد: اگر از ساعت ۶ صبح بازرسان اداره مربوطه وارد عمل شوند و مصرف انرژی را کنترل کنند، میتوانیم شاهد تغییرات محسوسی در بهینهسازی استفاده از وسایل نقلیه باشیم.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران تأکید کرد که همکاری میان شهرداری، تاکسیهای اینترنتی و دستگاههای اجرایی مرتبط، میتواند نقش مهمی در مدیریت ترافیک و کاهش آلودگی هوای تهران داشته باشد.
ترافیک اول هر ماه ۲۰ درصد افزایش مییابد
فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با اشاره به ابلاغ دستورالعملی به گروههای تابع و معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری، گفت: در این دستورالعمل دو وظیفه عمده به عهده ما گذاشته شده که عمدتاً وظایف روتین و همیشگی ما هستند و در طول سال نیز انجام میدهیم. این وظایف شامل بهسازی آنالیزهای آلودگی هوا و پاکسازی نمایشگرهای آلودگی هوا است.
وی با بیان اینکه به دلیل حجم بالای ترافیکی که در ابتدای هر ماه شاهد آن هستیم، مسئول اصلی آلودگی هوا همین افزایش ترافیک است، افزود: حدود ۲۰ درصد افزایش ترافیک در این ایام موجب جهش در میزان آلودگی هوا میشود، بهویژه در مورد ذرات معلق که تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت هوا دارند.
کریمی خاطرنشان کرد: ضروری است از همه ظرفیتهای اطلاعرسانی خود استفاده کنیم تا شهروندان را به کاهش استفاده از خودروهای شخصی ترغیب کنیم.
لزوم جمعبندی درباره شناورسازی ساعت ادارات و ساماندهی سرویس مدارس
سعید بشیری، معاون عمرانی فرمانداری تهران، با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک و حملونقل در پایتخت گفت: یک خواهشی که دارم از مجموعه ترافیک و حملونقل تهران این است که موضوع شناورسازی ساعت ادارات را پیگیری کنند. باید با سناریوهای مختلف بررسی کنیم تا بتوانیم به یک رویکرد مشخص برسیم. به نظر من لازم است هرچه سریعتر به جمعبندی برسیم. اگر ۸۱ درصد بخش خصوصی در این زمینه تأثیرگذار است، باید برای ورود آنها به این طرح فکری شود و مشخص کنیم به چه نحوی میتوانیم آنها را پای کار بیاوریم. این کار کاملاً عملی است و در دورههای قبل هم انجام شده، بنابراین باید از تجربههای گذشته استفاده شود و همین هفته جمعبندی نهایی صورت گیرد.
وی افزود: در بحث نمایشگاهها نیز باید مصوبهای ویژه برای امسال داشته باشیم تا بتوانیم کنترل مناسبی اعمال کنیم. از همین حالا لازم است مکاتبات با بخش خصوصی آغاز شود.
بشیری در ادامه به موضوع سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: سرویس مدارس یکی از مباحث حساس و مهم است و مجموعه دادستانی نیز در این زمینه ورود جدی داشته است. افرادی که در این حوزه تخلفاتی داشته باشند، به طور جدی پیگیری و برخورد خواهد شد.
