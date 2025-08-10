بازدید دادستان ساری از مراکز دپوی چوب و پارکینگ

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالیشاه در بازدید از مراکز دپوی چوب و پارکینگ وسایل توقیفی در ساری با اشاره به اهمیت صیانت از اموال عمومی، اظهار داشت: نحوه نگهداری اموال توقیفی باید منطبق بر ضوابط قانونی باشد و مسئولان این مراکز موظف‌اند نسبت به ثبت دقیق اطلاعات، تقویت نظارت تصویری و رعایت مقررات اقدام کنند.

عالیشاه افزود: بلاتکلیفی وسایل مشمول مزایده و نگهداری غیر اصولی چوب آلات می‌تواند منجر به تخلفات ثانویه شود و دستگاه قضائی در این خصوص تذکرات لازم را داده و در صورت استمرار، اقدامات قانونی را در دستور کار قرار خواهد داد.

دادستان عالیشاه در پایان این بازدید، ضمن قدردانی از برخی پارکینگ داران به دلیل همکاری در اجرای ضوابط، بر استمرار نظارت‌ها و لزوم پاسخ‌گویی همه دستگاه‌های مرتبط در صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.