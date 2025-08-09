به گزارش خبرگزاری مهر، هادی غلامی اظهار کرد: از ۱۰ روز مانده به اربعین حسینی، خدمترسانی را آغاز کردهایم و هر زائری که به اینجا میآید، زیر سایه این پرچم، مهمان سفره امام رضا (ع) میشود. برای این خدمترسانی باشکوه، بیش از ۲۰۰ هزار قطعه اشترودل با دقت در نگهداری و رعایت کامل اصول بهداشتی از شهر مشهد منتقل شده است که در این ایام بین زائران ابا عبدالله الحسین (ع) در حال توزیع است.
مسئول موکب امام رضا (ع) در نجف اشرف افزود: بیش از ۲۰ خادم رسمی و ۵۰ خادمیار از شبکه خدمترسانی آستان قدس رضوی، در گرمای نجف، با رویی گشاده و دستی گشوده، پذیرای زائران هستند.
به گفته وی، این تنها گوشهای از خدمات گستره خادمان رضوی است و مواکب مختلفی نیز در شهرهای دیگر کشور عراق همچون کاظمین، کربلا و سامرا فعالند و همه خادمان یکصدا و یکدل زیر پرچم امام رضا (ع) مشغول خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) هستند.
