آزمون: بازیکنان ایرانی بااستعداد هستند؛ سطح لیگ فوتبال امارات بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون در مراسم برترینهای فصل گذشته لیگ ادنوک امارات موفق شد جایزه بهترین بازیکن (توپ طلای امارات) را از آن خود کند.
آزمون پس از دریافت جایزه خود و در گفتگو با شبکه دبی اسپورت اظهار داشت: از این اتفاق بسیار خوشحالم. فکر میکنم این افتخار حق من و همتیمیهایم است و خداوند را شاکرم. فصل بسیار دشواری داشتیم اما توانستیم بهترین نتایج را در لیگ کسب کنیم.
وی درباره عملکرد تیم شباب الاهلی در فصل گذشته لیگ عنوان کرد: فصل گذشته لیگ برای ما چندان سخت نبود، چون از قبل قهرمانی را مسجل کرده بودیم. با این حال نشان دادیم که سخت کار میکنیم و باید این روند را ادامه دهیم. میدانیم فصل آینده سختتر خواهد بود و من و همتیمیهایم آماده این چالش جدید هستیم.
آزمون با اشاره به تغییرات ترکیب تیم در تابستان گفت: از دست دادن چند بازیکن کلیدی برایم ناراحتکننده است، اما باشگاه بهتر از من میداند چه کاری انجام دهد. خریدهای جدید میتوانند کمک زیادی به ما کنند و امیدوارم بهترین عملکرد را داشته باشند.
او درباره تجربه بازی در لیگ امارات اظهار داشت: این لیگ پیشرفت زیادی کرده و سطح بالایی دارد. از این چالش لذت میبرم و مطمئنم همتیمیهایم هم منتظر شروع فصل جدید هستند.
آزمون بهترین لحظه خود در فصل گذشته را اینگونه بیان کرد: از روز اول حضورم در شباب الاهلی لحظات خوبی داشتم. این باشگاه مثل یک خانواده است. بهترین لحظهام زمانی بود که اولین گل را برای تیم زدم، هرچند از اینکه نتوانستیم آخرین جام فصل را به دست بیاوریم، ناراحتم.
او در پایان درباره افزایش تعداد بازیکنان ایرانی در لیگ امارات گفت: این فوقالعاده است. بازیکنان ایرانی استعداد بالایی دارند و باید پیشرفت کنند. بعضیها فکر میکنند لیگ امارات سطح بالایی ندارد، اما از نظر من بعد از عربستان، این لیگ بهترین است.
نظر شما